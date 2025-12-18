Los trabajadores convocan a partidos del Ayuntamiento para analizar capítulo de personal en presupuestos

Jueves, 18 Diciembre 2025 14:12

El comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento de Soria han solicitado la convocatoria de una reunión urgente con todos los partidos políticos con representación en el consistorio, con el objetivo de analizar y debatir el capítulo I de los presupuestos municipales.

Esta reunión se plantea como un espacio de diálogo y negociación para aportar soluciones a los numerosos problemas que se vienen arrastrando en materia de personal.

"Consideramos que el Capítulo I es un elemento primordial para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento y para garantizar un servicio público de calidad a la ciudadanía", han señalado en un comunicado.

Desde la representación de los trabajadores han señalado que consideran firmemente que, a través del diálogo y la negociación, es posible mejorar este apartado presupuestario.

"No se pueden ignorar resoluciones judiciales ni incrementos retributivos que, por imperativo legal, deberán aplicarse en el próximo ejercicio y que implican modificaciones sustanciales sobre los presupuestos que actualmente se pretenden aprobar", han apuntado.

Por ello, han pedido a todos los grupos políticos que dejen a un lado las diferencias partidistas y se sienten a negociar propuestas más realistas y ajustadas a la legalidad vigente, que garanticen unas condiciones laborales dignas para el personal municipal y, en consecuencia, una mejora del servicio que se presta a la ciudadanía.

Los ciudadanos de Soria merecen un servicio público de calidad, y los trabajadores del Ayuntamiento merecen un trato justo y respetuoso, conforme a la ley, a los convenios y a las resoluciones judiciales existentes, sin que sus derechos se vean mermados por unos presupuestos incompletos o irreales, han reiterado.

Por ello han consdierado que ha llegado el momento de demostrar, de cara a la ciudadanía, quién tiene verdadera voluntad de hacer las cosas bien, con responsabilidad y buena fe, apostando por la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras que hacen posible el correcto funcionamiento del Ayuntamiento de Soria