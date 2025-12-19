La Junta convoca el VI Concurso Internacional "Cocinando con Trufa" en Soria

Viernes, 19 Diciembre 2025 11:01

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte convoca el VI Concurso Internacional ‘Cocinando con Trufa’, que contará con un programa de actividades en Soria del 4 al 8 de febrero, celebrándose el sábado 7 de febrero el concurso de cocina, en su fase internacional, en el palacio de la Audiencia, en Soria.

Se publica ahora la convocatoria de participación para el concurso, que contará con ocho equipos, siendo uno de ellos el ganador de la edición Ibérica del Concurso 'Cocinando con Trufa 2025'.

Las bases de participación que ahora se publican regulan un modelo único de competición, en el cual el cocinero concursará en equipo con su restaurante de acogida, fomentando una manera de reconocer el intercambio cultural y gastronómico entre profesionales de todo el mundo en torno a la trufa.

La organización establece un premio económico de 3.000 euros al ganador, 2.000 euros al segundo clasificado y 1.000 euros al tercero, además de un reconocimiento y diploma a los equipos clasificados en cuarto y quinto lugar y 1.000 euros al plato premiado por el jurado popular.

Las bases de participación se pueden consultar en: la web: www.turismocastillayleon.com/es/cocinandocontrufa

Trufa en Castilla y León

Castilla y León, con la provincia de Soria como referente principal, ocupa una posición privilegiada en la producción de la apreciada trufa negra (Tuber melanosporum), uno de los productos más valorados en la alta gastronomía. Presente en el ecosistema desde siempre, la trufa ha experimentado en las últimas décadas un notable desarrollo gracias a la truficultura, transformando el paisaje agrícola en forestal y generando un importante impacto económico y social en el medio rural.

Junto a Soria, provincias como Burgos, Valladolid, Segovia o Palencia contribuyen de forma destacada a esta producción, gracias a la combinación de suelos y condiciones climáticas adecuadas, que permiten obtener una trufa de aroma intenso y sabor excepcional, muy apreciada.

La Junta de Castilla y León ha impulsado de forma decidida la valorización de los productos micológicos como seña de identidad de la Comunidad. Iniciativas como el Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico ‘Soria Gastronómica’, las Jornadas ‘Buscasetas’ o el Concurso Internacional ‘Cocinando con Trufa’ han consolidado a la trufa y la micología como símbolo de excelencia gastronómica en Castilla y León.