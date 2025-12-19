La torre de catedral de El Burgo de Osma ya luce tras su restauración

Viernes, 19 Diciembre 2025 09:07

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural del España (IPCE), ha dado por terminada la restauración y conservación de la torre barroca de la catedral de El Burgo de Osma tras cerca de un año de trabajos.

Se trata de una intervención que fue declarada de emergencia el pasado diciembre de 2024 debido al avanzado estado de deterioro de las cornisas, que se vio agravado por las lluvias torrenciales en la zona.

La duración de las obras, prevista inicialmente para nueve meses, fue ampliada tras comprobarse la necesidad de incrementar el alcance de la intervención a todas las cornisas y otros elementos de fachada no previstos inicialmente.

Con una inversión final de 693.312 euros, la intervención ha consistido en una serie de actuaciones destinadas a garantizar la durabilidad, estabilidad y estanqueidad de la torre, entre ellas: el saneado y recuperación de los

elementos dañados; las actuaciones necesarias para garantizar la correcta impermeabilización y evacuación de las aguas en todos los cuerpos de la torre; la reposición de elementos dañados en cornisas, impostas y sillares con piezas de piedra natural de características similares a la existente y su correcto anclaje; así como la limpieza en seco de todos los paramentos para eliminar su biodeterioro y aquellos elementos que pudieran alterar la conservación de la piedra.

La Catedral de Santa María de la Asunción de El Burgo de Osma constituye uno de los conjuntos monumentales más notables de Castilla y León, tanto por su relevancia histórica como por su riqueza artística.



Su construcción se inició en el siglo XIII sobre un templo románico anterior.

La catedral combina elementos góticos, renacentistas y barrocos, reflejo de las sucesivas etapas constructivas que experimentó a lo largo de los siglos. Su torre barroca del siglo XVIII y su claustro gótico destacan por su armonía y elegancia.

En su interior se conservan valiosas obras de arte, entre ellas el sepulcro del obispo San Pedro de Osma, una de las joyas del gótico funerario castellano, así como un importante fondo documental y litúrgico que testimonia la influencia religiosa y cultural del cabildo burgense en la región.

La Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1931.

Es de titularidad del Obispado de Osma y estas obras están contempladas dentro del marco del Plan Nacional de Catedrales gestionado por el IPCE.