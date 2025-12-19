Tráfico establece desvios para maquinaria agrícola, en 2026, en Almazán

Viernes, 19 Diciembre 2025 08:55

La Jefatura provincial de Tráfico de Soria ha establecido medidas especiales de regulación de tráfico para vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos en la autovía de Navarra (A-15), durante todo el año 2026 debido a las obras de rehabilitación del puente medieval de Almazán.

La citada jefatura ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincial la resolución aprobada el pasado 15 de diciembre que establece estas medidas especiales, necesarias al reducirse el paso a un carril de circulación, en el puente medieval de Almazán.

Al no poderse garantizarse la seguridad vial para los vehículos agrícolas de anchura superior a 2,50 metros y no existir puente alternativo en todo el término municipal de Almazán, la Jefatura provincial de Tráfico ha establecido estas medidas especiales, para evitar importantes riesgos potenciales para la seguridad vial.

Asi, los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, cuyo itinerario natural discurriera por el puente medieval de la localidad de Almazán en la Avenida de Soria, deberán realizar el seguimiento obligatorio de los siguientes itinerarios concretos, en lo que respecta a la competencia de esta Jefatura Provincial de Tráfico:

- Variante de Almazán desde la rotonda Norte de N 111R (Enlace A-15 Almazán Norte y Conexión SOP-4076/N-111. Fuentelcarro) en el Kilómetro 44 de la autovía A-15 hasta Km 41, acceso este a la localidad, Ctra Gómara, CL-101. En ambos sentidos.

Con las siguientes condiciones:

Días y horarios autorizados: desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026 o finalización de obras, desde la salida del sol hasta el ocaso (solo en horas diurnas). Días y horarios restringidos: No se podrá utilizar este itinerario, por los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, durante los periodos restringidos en la Resolución anual de la Dirección General de Tráfico, por la que establece medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2026, ni en las sucesivas Resoluciones anuales que se establezcan por dicho Organismo.

No se podrá utilizar este itinerario, por los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, en las Operaciones Especiales de Tráfico del año 2026

Semana Santa, incluye las siguientes fases:

1ª Fase: del viernes 27 de marzo al domingo 29 de marzo.

2ª Fase: del miércoles 1 al lunes 6 de abril.

1º de mayo, del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo.

Fines de semana del verano, viernes, sábado y domingo, del 26 de junio al 6 de septiembre.

1ª Operación del Verano, del viernes 3 al domingo 5 de julio.

1º de agosto, del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto.

15 de agosto, del viernes 14 al domingo 16 de agosto. •

Retorno del Verano, del viernes 28 al lunes 31de agosto.