Concierto navideño del saxofonista Norberto Francisco Moreno en el Casino de Soria

Viernes, 19 Diciembre 2025 08:15

El saxofonista soriano Norberto Francisco Moreno ofrece este domingo un concierto en el Círculo Amistad Numancia de Soria.

Será a las 19,30 horas en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia, con un concierto titulado “Rock and Roll Christmas Edition”.

La entrada es libre , con taquilla inversa, hasta completar el aforo.

Norberto Francisco recupera de nuevo en el Casino un espectáculo musical navideño único que une virtuosismo y calidez en cada interpretación.

En este concierto se recorrerá parte de los más famosos Christmas Carols (villancicos americanos clásicos) en versiones contemporáneas, jazz navideño, pop y rock & roll festivo) junto con los más míticos temas de la historia del Rock and Roll especialmente arreglados por el propio intérprete.

El saxofón se convertirá en el protagonista indiscutible: su timbre cálido y emotivo transformará las melodías tradicionales en arreglos llenos de matices y energía, cada nota se convertirá en un puente entre la tradición más navideña (American way of life) y la modernidad; los arreglos innovadores respetan la esencia de los villancicos, pero los presentan con un toque contemporáneo apto para todas las edades.

En absoluto directo, la riqueza tonal del saxofón generará momentos de conexión emocional, desde pasajes íntimos hasta estallidos rítmicos que invitan al público a vibrar con la música en un espacio incomparable como es el Salón "Gerardo Diego" del Casino.

La entrada será libre con taquilla inversa al finalizar la actuación y en este caso cuenta con el respaldo de “Marim Luthier Almazán”, taller de reparación de instrumentos musicales.

Norberto Francisco Moreno (Soria, 1983) comenzó a estudiar piano y solfeo en su ciudad natal con el pianista Fran Cruz a los cinco años de edad. En 1994 ingresó en el Conservatorio Profesional “Oreste Camarca” de Soria donde estudió saxofón con Joaquín Brines Armengol y posteriormente con Luis Carmelo Gonzalo Miguel y José Modesto Diago Ortega.

Obtuvo así el título de saxofonista profesional con las más altas calificaciones.

En el año 1999 ingresó como saxofón alto solista en la Banda Municipal de Música de Soria.

En 2005 ingresó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, quedando en primer lugar en las pruebas de acceso, donde cursó el primer ciclo del Grado Superior de Música con el catedrático Manuel Miján Novillo formando parte de la Real Banda de Música del CSMM durante dos años hasta que en el año 2007 al obtener por oposición la plaza de maestro funcionario dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, en la modalidad de Educación Musical, pasó a formar parte del Cuerpo de Maestros del Estado.

En año 2021 obtuvo el título de Master en Interpretación y Composición de Jazz y Música Moderna por la Universidad Internacional de La Rioja y bajo la dirección de Lluis Capdevilla con la calificación de Sobresaliente.

Como compositor posee más de noventa obras que incluyen géneros como rapsodias, sonatas, obras para banda y de gran formato, obras experimentales, música de cine, obras para saxofón, canciones infantiles, marchas, himnos, instrumentaciones, adaptaciones y transcripciones con fines educativos y profesionales.

Del mismo modo es autor de numerosas creaciones producidas por “La Cúpula Music” que se pueden escuchar en los diferentes canales digitales.