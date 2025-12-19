Detenido por quebrantar condena y portar de forma ilícita armas de fuego

Viernes, 19 Diciembre 2025 10:48

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un vecino de El Burgo de Osma como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un delito de tenencia ilícita de armas de fuego, tras una investigación iniciada en el ámbito de un caso de violencia de género.

Las actuaciones se iniciaron como consecuencia del seguimiento y control de una persona implicada en un procedimiento por violencia de género, sobre la que constaba una orden judicial de alejamiento, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

En el transcurso de estas labores de vigilancia, el pasado 8 de diciembre, agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, con el apoyo del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Soria, detectaron la presencia del investigado en una montería celebrada en un coto de caza situado en el término municipal de Quintanilla de Tres Barrios, pedanía de San Esteban de Gormaz (Soria), portando un arma de fuego.

Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huida, tratando de eludir la actuación de los agentes.



Tras la huida, los agentes localizaron un vehículo en las inmediaciones, que tras haber sido comprobados sus datos obrantes, se pudo confirmar su titularidad, correspondiendo con los datos del autor de los hechos.

Consultando la información a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Soria, se confirmaba que dicha persona tenía vigente una privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia de armas.

Por todo ello, y tras una actuación coordinada y eficaz de los agentes, se procedió a la detención como presunto autor de dos delitos: uno de quebrantamiento de condena y otro de tenencia ilícita de armas de fuego.

Controlado su vehículo, se hallaron en su interior fundas de rifle vacías, no habiendo sido posible localizar, por el momento, el arma empleada en la comisión del delito.

A la vista de los hechos, se han instruido las correspondientes diligencias penales, dirigidas y coordinadas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 del Burgo de Osma-Ciudad de Osma

La tenencia ilícita de armas, conforme al Código Penal, puede conllevar penas que oscilan desde multa de 12 meses o penas privativas de libertad de 1 año hasta 5 años, en función del tipo de arma y de las circunstancias del caso.

El delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el Código Penal, puede conllevar penas de prisión de entre seis meses y un año, o multa de doce a veinticuatro meses, en función de la naturaleza de la condena incumplida y de las circunstancias concurrentes.