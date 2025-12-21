Dos conductores heridos por salida de vía en Golmayo y Ólvega

Domingo, 21 Diciembre 2025 10:57

Dos accidentes de tráfico se han registrado esta mañana en Soria, en el que han resultado heridos los dos conductores.

A las 10:19 horas, la Guardia Civil de Tráfico ha solicitado asistencia para un varón de unos 80 años que refiere dolor en el pecho y la espalda tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 354 de la carretera N-234, a la altura de la urbanización Las Camaretas, en Golmayo.

Emergencias Sanitarias – Sacyl, ha enviado una UVI móvil para atender al herido.

Poco después, a las 10:30 horas, se ha registrado una salida de vía de un turismo en Ólvega, carretera CL-101, en el kiómetro 13.

Han solicitado asistencia para la conductora, mujer de 32 años, consciente y con dolor de cuello.

Han acudido al lugar del siniestro, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia.