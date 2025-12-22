Agredido y herido con un hacha en Soria capital

Un hombre de 41 años ha tenido que ser trasladado al hospital Santa Bárbara de Soria tras resultar agredido y herido por un hacha en Soria.

A las 22:13 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de una agresión de arma blanca, un hacha, en la avenida Valladolid a la altura del número 12 en Soria capital.

El alertante ha indicado que un varón ha sido agredido con un hacha en la pierna.

Desde la Sala de Operaciones del 1-1-2 ha trasladado aviso a Policía Local de Soria, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl.

Se ha trasladado al herido, un varón de 41 años al Complejo Asistencial de Soria.