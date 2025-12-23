Detenido y puesto a disposición judicial hombre que agredió a compañero de piso con un hacha

Martes, 23 Diciembre 2025 09:25

La Policía Nacional ha detenido al hombre que agredió a otro con un hacha en Soria, como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones.

En la noche del pasado domingo, la Policía Nacional procedió a la detención de un hombre como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Sobre las 22:15 horas se recibió en el CIMACC 091 una comunicación del Servicio de Emergencias 112 en el que se informaba de amenazas y agresión en vía pública de un hombre a otro, utilizando un hacha.

Una vez alertadas las patrullas policiales y facilitadas las características físicas, vestimenta del autor y que éste se desplazaba en un patinete, se inició la búsqueda del citado individuo siendo localizado minutos después en la calle Collado, procediéndose a su detención como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones.

Tras realizar las gestiones oportunas se logró localizar el hacha utilizada por el detenido en los hechos denunciados.

La víctima, compañero de piso del agresor, fue trasladada al hospital de Santa Bárbara, presentando lesiones de escasa gravedad.

Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.