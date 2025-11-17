Caja Rural de Soria persigue reforzar su compromiso con sostenibilidad

Lunes, 17 Noviembre 2025 16:03

Caja Rural de Soria ha iniciado una serie de encuentros con distintos grupos de interés, de cara a reforzar su compromiso con la sostenibilidad.

El objetivo de estas reuniones es compartir la visión y el enfoque de la entidad en materia de sostenibilidad y gestión responsable, al tiempo que se recogen opiniones, expectativas y sugerencias por parte de quienes forman parte de su entorno social y económico.

En las primeras sesiones han participado representantes de medios e instituciones, junto con el presidente de la entidad, Carlos Martinez Izquierdo, el director general, Domingo Barca y la subdirectora heneral, Maria del Carmen Gil de Gomez, y el equipo de Sostenibilidad de la entidad.

Estos encuentros se plantean como espacios para explicar cómo integrará la entidad la información no financiera en su modelo de gestión, en línea con lo que pide la Ley 11/2018.

La próxima semana se continuará con nuevas reuniones dirigidas a clientes, tanto de Soria como del resto del territorio donde opera la Caja, así como a empleados y empleadas.

Todo ello forma parte de una evolución dentro del panorama financiero basada en la transparencia, el compromiso con el territorio y el trabajo conjunto hacia una sostenibilidad alineada con la economía real.