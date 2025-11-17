Soria ¡Ya! registra enmienda a la totalidad a Presupuestos de 2026

Lunes, 17 Noviembre 2025 12:50

El grupo parlamentario UPL–Soria ¡YA! ha registrado hoy una enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2026.

La decisión llega después de que, a juicio de la plataforma, el Gobierno regional de Fernández Mañueco haya descartado abrir una negociación real para llegar a un acuerdo que permita sacar adelante las cuentas.

El pasado viernes, Soria ¡Ya! planteó Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, las condiciones necesarias para poder apoyar las los Presupuestos, que pasan por un incremento significativo de la inversión territorializada, con al menos un 30% adicional para empezar a corregir décadas de desequilibrio.

Soria ¡Ya! ha estimado sus reclamaciones "razonables, realistas y directamente relacionadas con el día a día de los sorianos. La Junta no ha aceptado ninguna de ellas porque en el fondo busca el fracaso de estos Presupuestos. Ahora la pelota está en el tejado de Fernández Mañueco si de verdad quiere sacar adelante estas cuentas".

Durante el encuentro de la semana pasada con Carriedo, los procuradores sorianos denunciaron que Soria vuelve a ser la provincia peor tratada en el reparto territorializado.

La provincia recibe menos de 480 millones de euros, mientras que el resto de territorios superan los 630 millones, y León y Valladolid rebasan incluso los 1.600 millones cada una.

La plataforma ha denunciado este lunes que este reparto sigue respondiendo al peso político de cada territorio, ya que se prima el número de procuradores y no las necesidades reales de la población, lo que deja a Soria en una posición de clara desventaja.

Soria ¡Ya! ha recordado que este bloqueo no es nuevo.

La Junta lleva tres ejercicios consecutivos sin aceptar ninguna de las propuestas presentadas por los procuradores sorianos. Para la plataforma, este comportamiento confirma la falta de voluntad de corregir la desigualdad que sufren Soria y León.

A ello se suma que el proyecto de Presupuestos se ha presentado sin hablar con nadie.

Soria ¡YA! ha considerado que esta forma de actuar es la habitual del presidente Fernández Mañueco.

La formación ha denunciado que "no es una persona de fiar" y que su historial demuestra "una clara tendencia al incumplimiento".

Ha recordado, además, que cinco de los seis presupuestos que se han presentado bajo su mandato han terminado prorrogados, lo que evidencia, a juicio de la agrupación, la incapacidad de la Junta y del Partido Popular para negociar cuando no cuentan con mayoría absoluta.

Para Soria ¡Ya!, unas cuentas presentadas sin diálogo, sin equilibrio territorial y sin aceptar demandas razonables están destinadas al fracaso.

La formación ha estimado que en realidad lo que se busca desde la Junta es responsabilizar a los demás grupos de su falta de voluntad de acuerdo.

"No vamos a avalar unos Presupuestos diseñados para no cambiar nada y pensados para que fracasen", han defendido desde la plataforma.

Soria ¡Ya! ha subrayado que las comparecencias de los consejeros de la Junta de la semana pasada han confirmado que ningún departamento plantea un cambio de rumbo para Soria.

"No figura una sola actuación provincializada de relevancia y tampoco se aclara qué parte del presupuesto llegará realmente a la provincia", ha señalado

Las inversiones previstas vuelven a situarse muy por debajo del peso territorial de Soria. No existe un plan que frene la pérdida de empresas y empleo, y los proyectos comprometidos en ejercicios anteriores continúan sin ejecutarse ni disponer de una planificación creíble.

En conjunto, para los sorianistas el proyecto de Presupuestos vuelve a evidenciar la ausencia de una estrategia territorial real y la continuidad de un modelo que deja a Soria fuera de las prioridades de la Junta.