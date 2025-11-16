Enmiendas del PNV y PP abren solución a problemas de capacidad eléctrica en Soria

Domingo, 16 Noviembre 2025 16:29

El Partido Popular ha valorado la incorporación a la Ley de Movilidad Sostenible de las enmiendas impulsadas por el PNV y acordadas con el PP y representantes del sector eléctrico. Estas medidas permiten dar una respuesta rápida al problema de capacidad que sufre Soria y que FOES viene denunciando desde hace tiempo.

La saturación de la red está frenando proyectos industriales muy importantes y generando incertidumbre en empresas que quieren instalarse o crecer en la provincia. La aprobación de estas medidas introduce herramientas que permiten desbloquear situaciones que hasta ahora no tenían salida.

Las medidas incluidas en la ley consisten en una planificación de nuevas posiciones de consumo.

La ley obliga a planificar y reservar huecos en subestaciones para atender nuevos consumos. Esto ordena la demanda, evita bloqueos y permite que proyectos firmes avancen con mayor seguridad.

También recoge la posibilidad de crear una conexión directa a la red de transporte en caso de saturación.

Se habilita una alternativa para empresas que necesitan potencia y no la encuentran en la red de distribución.

Esta opción ofrece una salida inmediata para proyectos que no pueden esperar ampliaciones que llevan años.

Estas herramientas alivian la situación en el corto plazo y dan respuesta a las demandas del tejido empresarial, siendo una solución rápida y de urgencia mientras llegan las inversiones estructurales que Soria necesita, pero este acuerdo permite actuar ya y evitar que la provincia siga perdiendo oportunidades.

El Partido Popular ha pedido al Gobierno que aplique sin retrasos y active estas medidas cuanto antes, para que avance en las inversiones pendientes en la red eléctrica.

La falta de capacidad no puede seguir siendo un obstáculo para atraer actividad económica y empleo, ha reiterado.

El Partido Popular ha señalado que se compromete a seguir defendiendo soluciones que permitan a Soria disponer de un sistema eléctrico competitivo, capaz de acompañar el desarrollo industrial y ofrecer oportunidades reales de futuro.