Segunda conferencia en el Mes de la Salud Soria Saludable

Domingo, 16 Noviembre 2025 15:22

El Mes de la Salud “Soria Saludable”, impulsado por la Fundación Científica Caja Rural de Soria, continúa este lunes 17 de noviembre con una nueva cita en el Aula Magna Tirso de Molina, a las 19:30 horas.

El doctor Carlos Aguilar Franco, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Santa Bárbara, impartirá la conferencia “Evolución, presente y futuro de las terapias oncohematológicas”, en la que explicará los principales avances en el tratamiento de leucemias, linfomas y mielomas.

La sesión abordará cómo la hematología ha pasado de tratamientos generalistas a terapias cada vez más precisas y menos tóxicas, impulsadas por la medicina personalizada.

El Dr. Aguilar también presentará los progresos en diagnóstico y los desafíos que plantean estas innovaciones en términos de acceso, financiación y sostenibilidad.

Esta conferencia pretende acercar a profesionales sanitarios y ciudadanía los avances que están transformando la hematología y mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

La entrada es libre hasta completar aforo.