CCOO inaugura la exposición, “1975, amnistía y libertad”

Sábado, 15 Noviembre 2025 14:24

Comisiones Obreras inaugurará el próximo 19 de noviembre, en el Espacio Santa Clara, la exposición "1975, amnistía y libertad", que organiza de la mano de la Fundación 1º de Mayo.

CCOO junto a la Fundación 1º de Mayo inaugurarán el 19 de noviembre, en el Espacio Santa Clara, la exposición que recuerda, 50 años después, la amnistía y la salida de la cárcel de los presos políticos del franquismo, entre ellos uno de los fundadores de CCOO, el soriano Marcelino Camacho.

Podrá visitarse hasta el 29 de noviembre.

La exposición rememora la salida de la cárcel de los presos del Proceso 1001, entre ellos el soriano de La Rasa, Marcelino Camacho.

Tras la rebaja de las penas por el Tribunal Supremo en 1975, algunos fueron liberados, y posteriormente, se beneficiaron de un indulto general concedido por el Rey que permitió la excarcelación de más de ellos.

La muestra incluirá fotografías de Pablo Genovés y obras pictóricas de José Ibarrola.

La organización de la exposición ha corrido a cargo de la fotógrafa Marisa Maza, el hijo de Marcelino Camacho, Marcel Camacho, el ex secretario general de CCOO Soria, Javier Moreno y la colaboración de Pablo Genovés y José Ibarrola.