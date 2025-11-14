Soria ¡Ya! pide más inversión en la provincia en presupuestos regionales de 2026

Viernes, 14 Noviembre 2025 18:36

Soria ¡Ya! ha reclamado un incremento inmediato del 30 por ciento en la inversión provincializada en Soria en los presupuestos regionales para 2026, para avanzar en posibles apoyos en las Cortes regionales para su aprobación.

Soria ¡Ya! ha mantenido esta tarde una reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la que han participado los procuradores sorianos Ángel Ceña y Juan Antonio Palomar.

Tras el encuentro, Ceña ha atendido a los medios para valorar el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026.

Durante el encuentro, Soria ¡YA! ha trasladado al consejero que Soria vuelve a ser la provincia peor tratada en el reparto territorializado, con menos de 480 millones de euros, frente a los más de 630 millones que reciben el resto de provincias de la comunidad, superando ampliamente León y Valladolid los 1.600 millones.

La plataforma ha denunciado que en este reparto prima el número de procuradores, favoreciendo a los territorios con mayor representación parlamentaria y dejando a Soria en clara desventaja, y no atendiendo las necesidades reales.

Además, Soria ¡Ya! ha reprochado que las actuaciones previstas para la provincia sean escasas, dispersas y sin capacidad transformadora.

Ha denunciado que no existe un plan integral que aborde infraestructuras, comunicaciones, sanidad, vivienda, educación ni servicios públicos esenciales.

La plataforma ha lamentado que la Junta vuelva a presentar unos Presupuestos sin visión global ni proyecto estructural para el futuro de Soria.

Ante este escenario, Soria ¡Ya! ha exigido un incremento inmediato del 30 por ciento en la inversión provincializada como condición mínima para empezar a corregir décadas de desigualdad territorial.

Durante el encuentro, los procuradores han insistido en que las cuentas deben incluir compromisos verificables y calendarizados, que pasan por finalizar el hospital tras 18 años de obras y los centros de salud pendientes, reforzar el personal sanitario, cubrir vacantes en las oficinas de la Junta, impulsar infraestructuras pendientes y mejorar los servicios públicos en toda la provincia. Soria ¡YA! considera que ninguno de estos puntos aparece de forma clara en el documento remitido.

Además, Soria ¡Ya! ha trasladado al consejero un conjunto de exigencias concretas, razonables y perfectamente asumibles, que afectan al día a día de los sorianos y que tampoco han sido incorporadas a los Presupuestos.

La plataforma ha advertido de que ninguna de estas actuaciones ha sido incluida en los Presupuestos, pese a tratarse de demandas básicas, realistas y con impacto directo en la vida de los sorianos.

Ceña ha recordado que, en los tres últimos ejercicios, la Junta no ha aceptado ni una sola enmienda de la presentadas por Soria ¡YA!, lo que evidencia la falta de voluntad real para corregir la situación de Soria.

Por último, la plataforma ha señalado que no comunicará hasta el lunes si presentará una enmienda a la totalidad, dado que esta decisión deberá tomarse junto a Unión del Pueblo Leonés (UPL), su socio en el grupo parlamentario.

Soria ¡Ya! ha deenunciado que la Junta haya presentado estos Presupuestos sin haber negociado con nadie, algo que considera ya una práctica habitual del presidente Fernández Mañueco.

La formación interpreta que el Gobierno autonómico prefiere volver a las prórrogas y “hacer trapicheos” antes que buscar acuerdos estables y transparentes.

En este sentido, la plataforma insiste en que Fernández Mañueco no es una persona de fiar, algo que —señala— ya ha demostrado en el pasado, y que es conocida su faceta de incumplidor. Esta falta de credibilidad condiciona completamente la confianza en unos Presupuestos que llegan sin diálogo, sin compromisos claros y sin garantías de ejecución.

Ceña ha subrayado que Mañueco lleva más de seis años al frente de la Junta, y en ese tiempo cinco ejercicios han terminado con Presupuestos prorrogados.

Para el portavoz de Soria ¡Ya!, esto evidencia que, tras décadas de mayorías absolutas, el Partido Popular no ha sabido adaptarse a un escenario donde necesita pactar.

"Siguen pensando que esta comunidad es su cortijo y no son capaces de llegar a acuerdos con nadie", ha afirmado Ceña, recordando que el PP tiene solo 31 procuradores de 81.

"Traer estos Presupuestos sin negociar es venir condenado al fracaso", ha resaltado

La plataforma cuestiona abiertamente si la intención real de la Junta es que las cuentas no se aprueben: "¿Por qué tanta prórroga? ¿Están cómodos gobernandocon Presupuestos prorrogados? ¿Ese es su verdadero éxito?".

Finalmente, Soria ¡Ya! ha advertido que si Fernández Mañueco no acepta las demandas que la plataforma ha puesto sobre la mesa "razonables, realistas y centradas en el día a día de los sorianos" será muy complicado apoyar unas cuentas que nacen pensadas para no ser aprobadas y, de esta manera, que desde la Junta y el Partido Popular se responsabilice de ese fracaso al resto de los grupos.