Los trabajadores del Ayuntamiento denuncian falta de diálogo y transparencia de equipo socialista

Martes, 23 Diciembre 2025 16:16

La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria, que se han reunido con el PP, ha denunciado la falta de diálogo y transparencia del equipo socialista de gobierno.

La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria han agradecido públicamente al Grupo Municipal del Partido Popular la disposición mostrada para reunirse con los representantes sindicales, atendiendo a la solicitud de estos órganos, con el fin de analizar y aclarar diversos aspectos relacionados con el Capítulo I de los Presupuestos Municipales.

A dicha reunión no ha podido asistir el grupo VOX, que se ha disculpado previamente por su ausencia.

Sin embargo, para los representantes de los trabajadores ha resultado significativo que el grupo socialista, que actualmente gobierna el Ayuntamiento de Soria, rechazara reunirse con los representantes de los trabajadores, evidenciando una preocupante falta de voluntad de diálogo.

De la reunión mantenida se desprende una conclusión clara: tanto las propuestas planteadas en el capitulo, por el Partido Popular, como las reivindicaciones de los trabajadores serán ignoradas, una actitud que lamentablemente se repite de forma habitual.

Esta postura contrasta con las peticiones públicas del propio equipo de gobierno en otros ámbitos, donde se reclama diálogo y negociación con los sindicatos.

Entre las propuestas abordadas, se destacaron medidas clave para desbloquear problemas históricos, como la actualización del fondo sociosanitario, el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes —cuya desatención podría derivar en nuevos procesos judiciales con el consiguiente coste para los contribuyentes— y la necesidad de actualizar la obsoleta Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Asimismo, se planteó la conveniencia de cubrir las numerosas vacantes existentes, lo que permitiría mejorar los servicios municipales y no con el dinero de esos puestos de trabajo, se deriben a otras partidas ; y asi ofrecer nuevas oportunidades de empleo a la ciudadanía soriana, paliando la grave falta de personal que afecta a todas las áreas del Ayuntamiento.

Otro de los puntos de consenso fue la falta de transparencia en los presupuestos municipales, cada vez más difíciles de interpretar, con conceptos poco claros y escasa información detallada, una situación comparable a la opacidad que sufren las nóminas de los propios trabajadores.

Por último, los representantes sindicales y el PP han lamentado la nula disposición del equipo de gobierno para abordar la carrera profesional, un derecho que sigue sin desarrollarse y que parece no considerarse prioritario al no afectar directamente a los responsables políticos.

La Junta de Personal y el Comité de Empresa ban reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores municipales y con la mejora de los servicios públicos, y han exigido diálogo real, transparencia y responsabilidad institucional por parte del equipo socialista de gobierno del Ayuntamiento de Soria.