El PSOE aprueba en solitario presupuesto "récord" de 74,3 millones para 2026 en Soria

Martes, 23 Diciembre 2025 14:30

El Pleno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado con los votos a favor del equipo socialista de gobierno el presupuesto que regirá la política municipal en el año 2026. PP y Vox han rechazado las cuentas.

El portavoz municipal y concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha defendido unas cuentas históricas y recalcado que son la hoja de ruta para proseguir con la transformación de la ciudad.

“Esta ciudad es totalmente diferente y lo es gracias, entre otras cosas, a las prioridades que recogen las cuentas municipales.

"La deuda, controlada y sostenida en el tiempo y muy por debajo de cuando comenzamos en el Ayuntamiento, ha sido la palanca que ha transformado esta ciudad. Junto a ella han sido esenciales los fondos europeos, los recursos propios, y al aumento de la fiscalidad justa y proporcionada que en todo momento ha entendido la ciudadanía”, ha indicado el concejal, quien considera que la principal diferencia entre los grupos es el modelo claro del equipo de gobierno sobre la Soria del presente y el futuro.

Para concluir, el concejal ha querido repasar que “gracias al presupuesto del próximo año de 2026, los ciudadanos tendrán unos servicios públicos de calidad, unas inversiones por encima de los 22 millones de euros, una asistencia social que supera los 6 millones de euros, una cultura por encima de los 5, unos festejos cifrados en 2,5, deportes por casi 5 millones de euros... Por lo tanto, yo creo que los vecinos y vecinas ven de forma visible y palpable las prioridades de esta ciudad y dónde va su dinero y esfuerzo”.

En líneas generales, el Presupuesto alcanza los 74.315.500 euros, lo que supone un incremento del 6,2% y 4,3 millones respecto a 2025.

En la última década, las cuentas municipales han pasado de algo más de 52 millones en 2016 a más de 74 en 2026, un aumento del 42,7% “prácticamente con la misma población lo que puede dar una dimensión de la transformación de la ciudad y de la búsqueda de fondos y apoyos en todas las administraciones y especialmente en Europa”.

El presupuesto consolida a la inversión como una de las principales señas de identidad del Ayuntamiento. La suma de los capítulos 6 y 7 alcanza los 22,4 millones de euros, de los que 18,7 millones corresponden a inversiones reales y 3,7 millones a transferencias de capital.

“La inversión es una de nuestras principales señas de identidad y con ella estamos logrando transformar la ciudad desde hace ya más de 15 años”, ha explicado. Muñoz ha remarcado que uno de cada tres euros del presupuesto de 2026 irá destinado a inversión. “Este es un dato que deja bien a las claras la apuesta del Ayuntamiento de Soria y de este equipo de Gobierno por la transformación continuada y permanente de esta ciudad”.

El Capítulo I, Gastos de Personal, asciende a 18.668.100 euros, manteniendo el peso del empleo público municipal. La suma de los Capítulos II y IV —gastos corrientes en bienes y servicios y transferencias corrientes— alcanzará 29,2 millones de euros en 2026, frente a los 27,5 millones de 2025, lo que supone un incremento cercano al 6 %.

“Aumentamos desde luego ese porcentaje para poder afrontar todos y cada uno de esos servicios, los más básicos, desde el agua, desde los parques y jardines, desde la limpieza viaria, el servicio de autobús…”, ha explicado.

Además, el concejal ha subrayado el papel de estos capítulos como motor económico de la ciudad.

“Actualizamos todos los importes que tienen que ver de una u otra manera con la dinamización de la ciudad, tanto la dinamización deportiva, cultural, turística, comercial, festiva… Todo ello se suma y es un eje transversal para la dinamización económica de todos y cada uno de los sectores de esta ciudad, empezando por el comercio y siguiendo por la hostelería”, ha resumido.

Muñoz ha incidido en el refuerzo del gasto social, que supera los 6,5 millones de euros en el presupuesto municipal.

“Seguiremos aumentando esa protección social a través de la asistencia social con los seis millones y medio en ese capítulo de los que sólo cuatro millones llegan de quien tiene la competencia en esta materia, que es la Junta de Castilla y León”, ha señalado remarcado la brecha en esfuerzo entre administraciones.

En la parte más financiera, el Ayuntamiento reduce en 2026 tanto el pago de deuda como los gastos de la misma.

El Capítulo III, los gastos Financieros, bajan de 760.000 a 570.000 euros, y el Capítulo de pasivos financieros, pasa de 3.884.000 euros a 2.950.000 euros, lo que supone una reducción de un millón en amortización de deuda. “Rebajamos un 25 % los gastos financieros derivados del mantenimiento de la deuda y la propia deuda”, ha resumido.

En el lado de los ingresos, los impuestos directos se sitúan en torno a 24,94 millones de euros y los impuestos indirectos en algo más de 4 millones, con una previsión muy similar a la del pasado ejercicio tras ajustar a la baja la plusvalía.

El concejal ha destacado el papel del Gobierno de España en la financiación local y ha indicado que el borrador recoge “que el Gobierno supera por primera vez la barrera de los 13 millones de euros en financiación del Ayuntamiento de Soria, bien sea con la aportación del Estado, que son 10 millones de euros, pero también por el aumento de la cesión de rendimientos del IRPF, la recaudación por IVA y los demás impuestos con una cifra récord que ha ido aumentando en los últimos años”.

Fondos europeos e inversiones

El presupuesto incorpora casi 11 millones de euros en fondos europeos, que permiten al Consistorio mantener un alto nivel inversor.

Para 2026, la previsión en fondos europeos (capítulos 6 y 7) supera los 10,8 millones de euros, con 5,52 millones del programa EDIL, 2,7 millones para el entorno residencial San Pedro–Carmen, proyectos LIFE y actuaciones ligadas a la zona de bajas emisiones y a la recogida de residuos.

Por otro lado, también aparecen inversiones con financiación propia entre las que destacan:

Ampliación del Palacio de la Audiencia (400.000 euros).

Recinto ferial (150.000 euros para el proyecto).

Plan Soria – Valcorba y nuevas naves nido (1.000.000 euros).

Bulevar en la calle Albacete en La Barriada (450.000 euros).

Asfaltado y aceras en distintos barrios, incluida Las Casas (500.000 euros + 200.000 euros).

Pacificación de la Calle Real (200.000 euros).

Ronda Suroeste, 5.ª fase (400.000 euros más 450.000 euros no ejecutados en 2025).

¡Ramal de acceso/salida a Los Royales (200.000 euros).

Adecuación de entornos naturales (500.000 euros).

“Algunas son inversiones nuevas, demandadas por los vecinos, que siguen esa transformación constante de la ciudad y que atienden tanto al centro como a los barrios”, ha señalado el concejal.

Respecto a los proyectos EDIL, Muñoz ha destacado que los fondos europeos se destinarán, entre otras actuaciones, a la segunda fase de la rehabilitación del Parque de Santa Clara, la casona del parque, las escaleras mecanizadas del Calaverón, el ascensor al Castillo y la pacificación de la calle Betetas y su entorno.

“No podemos desaprovechar ni un solo euro de los fondos europeos. Son una oportunidad para seguir modernizando Soria, hacerla más accesible, más verde y más habitable”, ha concluido.