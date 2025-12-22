PP y Vox presentan propuestas para enmendar el presupuesto 2026 en Soria

Lunes, 22 Diciembre 2025 17:48

El Grupo Municipal del PP ha presentado este lunes sus propuestas para el presupuesto de 2026. Suman 2.650.000 euros y, entre llas, se prioriza la vivienda. Vox ha rechazado las cuentas municipales y ha censurado el gasto ideológico que promueve el PSOE.

La portavoz popular Belén Izquierdo ha presentado, junto con su compañero Saturnino de Gregorio, las propuestas “realistas”, “necesarias” y “pensadas” para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento de Soria y la calidad de vida de los ciudadanos.

En materia de personal, Izquierdo ha señalado una partida de 100.000 euros para la confección de la RPT, “tan anunciada pero que no aparece como tal en el presupuesto”, y 200.000 euros para el pago de atrasos e incumplimientos en materia laboral.

En urbanismo y vivienda, el PP propone incrementar en 100.000 la partida del PGOU, un plan que lleva 19 años arrastrando el título de herencia, “una herencia más que aceptada pero nunca resuelta”, lo que permitiría desarrollar proyectos de actuación en sectores urbanísticos y avanzar en vivienda.

Además, propone la creación de un departamento municipal de Vivienda, con una dotación inicial de 500.000 euros.

De Gregorio ha subrayado que para el PP es fundamental poner en el mercado vivienda con algún tipo de protección, que facilite el acceso a la misma a diferentes colectivos, no solo a jóvenes.

“Ahora vienen tarde y con mentiras, en el sentido que plantean las viviendas en calle Betetas, cuando hay un proyecto del 2009 –legislatura de Encarnación Redondo- y aseguran que no lo han hecho antes porque no tenían dinero”, ha censurado.

De Gregorio ha asegurado que están pendientes del programa electoral del alcalde de Soria y candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, para conocer sus planteamiento en materia de vivienda en la Comunidad “porque si lo hacen y en Soria no lo está cumpliendo, porque Somacyl ha podido hacer más viviendas pero no se les ha facilitado solares”

El PP también plantea incluir en los presupuestos 1,5 millones para actuaciones en travesías, dirigidas para adquisición de terrenos destinados aparcamientos (300.000 euros) tras perder la ciudad mil plazas con humanización de travesías, apertura de la mediana de la avenida de Valladolid en la calle Zamora (300.000 euros), apertura de la mediana de la avenida Eduardo Saavedra (300.000 euros), replanteamiento de la rotonda de El Mirón (300.000 euros) y mejora de arreglos generales como el paso de peatones de la calle Almazán (300.000 euros).

En accesibilidad y espacios públicos, el PP ha propuesto una partida de 150.000 euros; para adaptar la plaza de toros; en Juventud, plantea 30.000 para actividades de ocio sin pantallas, dirigidas a adolescentes, así como 50.000 euros para la digitalización del archivo municipal, aceptada en 2024 y no ejecutada, y 20.000 euros para financiar taxis nocturnos.

Rechazo

Por su parte, el Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Soria ha anunciado su rechazo al Presupuesto General para 2026 que será votado mañana martes en el Pleno por considerarlo "irreal" y "sobredimensionado en gasto ideológico"

Vox ha presentado un presupuesto alternativo, "con unas cuentas, realistas, austeras y socialmente útiles".

El Portavoz, Fernando Castillo, ha apuntado que "los presupuestos del equipo de gobierno socialista gastan mucho, pero transforman poco: no hay un plan real de industrialización, no hay impulso a los polígonos, no corrigen la falta de oportunidades que expulsa a los jóvenes y no recogen ni un solo proyecto transformador capaz de cambiar la dinámica de despoblación y pérdida de actividad económica".

Los concejales de Vox han considerado que los presupuestos socialistas están "inflados", con numerosas partidas que se repiten año a año, con unas previsiones muy por encima de lo que acaba siendo el nivel de ejecución real.

"Reiteradamente el equipo socialista nos acusa de hacer recortes salvajes en gasto social en nuestros presupuestos alternativos, pero no recortamos nada, lo único que hacemos es presupuestar para el año siguiente, sólo lo que ellos realmente han sido capaces de gastar el año anterior", ha señalado.

Por su parte la edil Sara López ha apuntado que el presupuesto para 2026 consolida las subidas de impuestos, tasas y precios públicos que hacen de Soria "una de las ciudades fiscalmente más caras del país", mientras tanto el Ayuntamiento sigue sin justificar por qué, con más recaudación que nunca, no se generan oportunidades reales”.

"Ellos siguen subiendo el IBI, aunque en los últimos 10 años hayan cerrado 250 empresas en Soria", ha ejemplifado..

Los ediles de Vox han afirmado que se pueden bajar los impuestos "porque el problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad para recortar donde nunca recortan: en su propio entramado político y en el gasto ideológico”.

Para Vox, los presupuestos socialistas “reproducen las directrices de la Agenda 2030 y del Pacto Verde, desviando recursos hacia políticas accesorias, mientras lo esencial: empleo, industria, vivienda, energías, infraestructuras queda relegado o abandonado”.

“Hemos cogido dinero de Europa, pero para hacer lo que ellos querían, que no es lo que nosotros necesitábamos”, ha afirmado Castillo.

Los presupuestos alternativos presentados por VOX eliminan partidas destinadas al “activismo político, a campañas ideológicas de políticas de género y de alarmismo climático, o a proyectos sin evaluación objetiva de resultados que no abordan los problemas estructurales de Soria”

Desde el grupo afirman que los presupuestos del equipo socialista “perpetúan un modelo de movilidad impuesto y lesivo para vecinos y el comercio”. “Consolidan la Zona de Bajas Emisiones, la pérdida de plazas de aparcamiento, los atascos donde antes no había, las restricciones y las actuaciones ideológicas que no responden a ninguna necesidad real de Soria y que están perjudicando a residentes, autónomos y comercios”, afirma Castillo.

Vivienda y PGOU.

El grupo municipal VOX ha criticado la ausencia de un nuevo PGOU en el Ayuntamiento.

“Sin un PGOU actualizado, siguen encadenando parches urbanísticos al servicio de intereses concretos y no de una visión global de ciudad. Es imposible hablar de futuro de la vivienda en Soria sin un instrumento básico de ordenación”, ha afirmado López.

En este sentido, ha añadido que el Ayuntamiento tiene el inventario de suelo sin actualizar y señala la escasa agilidad en la concesión de licencias.

“Y encima presumen de viviendas colaborativas, un eufemismo para tapar la negligencia de sus políticas de vivienda que hacen que las personas se tengan que meter en cuchitriles donde casi no puedes formar una familia”, ha manfiestado López.