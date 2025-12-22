El calendario de 2026 se entrega esta semana en Soria

Lunes, 22 Diciembre 2025 17:08

El Ayuntamiento de Soria repartirá durante esta semana el calendario 2026 entre sus vecinos o las personas que se acerquen a recogerlo.

El reparto ha comenzado este lunes en una caseta instalada en la plaza Mayor, junto al Ayuntamiento, donde se han registrado las primeras colas.

Los calendarios, como en años precedentes, son gratuitos , con fotografías antiguas de la ciudad y se entrega un ejemplar por cada persona que se acerque a recogerlo.

Los horarios para recoger los calendarios el resto de la semana, salvo el 25 de diciembre, festividad de Navidad, son:

Martes 23 de diciembre: De 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Miércoles 24 de diciembre: Sólo de 10.00 a 14.00 horas.

Viernes 26 de diciembre: De 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.