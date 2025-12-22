El Ayuntamiento amplia dotación económica para Soria Bonos

El Ayuntamiento de Soria ha decidido ampliar la dotación inicial para la nueva edición de Soria Bonos, tras la buena marcha del canje de vales.

El alcalde Carlos Martínez ha confirmado esta mañana que se ampliará en 50.000 euros la partida destinada a la campaña de Soria Bonos que ya alcanzará los 305.000 una vez que el ritmo de canje de vales se ha disparado con más del 50 por ciento ya completados en los 133 establecimientos adheridos.

“Prácticamente a estas fechas, se ha canjeado ya más de 50 % de los bonos. Esta misma mañana, a primera hora, se habían utilizado 25.745. Por ello, hemos decidido ampliar y serán 305.000 euros los que finalmente se movilizarán de forma directa con lo que supone también de compras inducidas, el año pasado casi dos millones de euros”.

El alcalde ha recalcado que es una campaña que funciona, que es fruto del consenso con los propios comerciantes y que debe encontrar respuesta en otras administraciones.

“Los resultados evidencian que funciona, los propios responsables de los comercios a través de sus sectoriales como FecSoria, con Adolfo Sainz, así nos lo trasladan y el reto, ahora, algo que también nos hacen llegar, es que debe sumarse la Junta que es la institución competente en esta materia”, ha resaltado.