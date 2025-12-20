Convocatoria abierta para rehabilitar edificios en barrio de San Pedro-Entorno del Carmen

Sábado, 20 Diciembre 2025 08:47

El Ayuntamiento de Soria ha abierto la convocatoria para conceder subvenciones destinadas a rehabilitar los edificios residenciales en el barrio de San Pedro-Entorno del Carmen.

En sesión del pasado 5 de diciembre, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria acordó modificar la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en edificios de uso predominante residencial situados en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de Soria "San Pedro-Entorno del Carmen", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de febrero de 2025 y rectificado por Acuerdo del mismo órgano de 21 de marzo de 2025.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2854_0a508aa0%232E%23pdf

Serán beneficiarios de la subvención las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios constituidas conforme a la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, así como los propietarios únicos, como destinatarios últimos de las ayudas de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre

Las presentes bases, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de este viernes, tienen por objeto establecer el régimen jurídico e iniciar el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a financiar la realización de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial dentro del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de Soria “San Pedro-Entorno del Carmen”

La cuantía total máxima fijada inicialmente es de 3.567.890 euros y podrá ser ampliada dentro de los créditos disponibles, sin necesidad de una nueva convocatoria.

En función del ahorro energético conseguido con la actuación, las subvenciones pueden cubrir entre un 45 por ciento y un 95 por ciento de los costes elegibles.

Las cuantías máximas de la ayuda irán de los 10.048,89 euros a los 25.297,78 euros por vivienda.

Cuando se identifiquen actuaciones de vulnerabilidad económica en los propietarios o usufructuarios de las viviendas podrá concederse una ayuda adicional que podrá alcanzar hasta el 100 % de los costes elegibles.

En tal caso, las cuantías máximas de la ayuda adicional irán de los 5.350 € a los 12.150 euros.

En aquellos casos en los que haya que proceder a la retirada de elementos con amianto, podrá incrementarse la cuantía máxima de la ayuda hasta un máximo de 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación, el que resulte superior

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 30 de abril de 2026, excepto que con anterioridad se hubieran agotado los fondos disponibles, lo que se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en la página web del Ayuntamiento de Soria.

Las actuaciones objeto de financiación deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

Se entiende por actuación finalizada aquella que está materialmente ejecutada conforme al proyecto o memoria aprobados y acreditada mediante certificado final de obra firmado por el técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.