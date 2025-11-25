La Diputación de Soria resalta avances en su apuesta por movilidad sostenible

Martes, 25 Noviembre 2025 13:56

La Diputación de Soria ha ejecutado un amplio proyecto de movilidad sostenible dentro del Programa DUS 5000, destinado a impulsar el transporte público a demanda, renovar vehículos municipales mediante modelos eléctricos y poner en marcha once nuevos puntos de recarga en distintos municipios de la provincia.

La iniciativa, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supone una inversión cercana a los tres millones de euros y refuerza el compromiso provincial con la eficiencia energética y el reto demográfico.

La Diputación de Soria ha ejecutado el proyecto “Proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000)”, enmarcado en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a impulsar la movilidad sostenible en el medio rural.

El proyecto, identificado como PR-D5000-2022-003854, ha supuesto una inversión total de 2.999.999,96 euros, de los cuales 2.186.504,73 euros corresponden a la ayuda concedida.

Gracias a esta actuación se impulsa la implantación de un sistema de transporte público a demanda en la provincia, así como la renovación de flotas municipales mediante vehículos eléctricos y la instalación de 11 puntos de recarga, reforzando el compromiso de la Diputación con la descarbonización, la eficiencia energética y la mejora de los servicios públicos en los pueblos sorianos.

Las actuaciones realizadas son la implementación del transporte público a demanda con la adquisición de tres vehículos eléctricos destinados a los municipios participantes en el sistema de transporte público flexible y sostenible.

Asimismo, se han renovado los vehículos municipales mediante sustitución por modelos eléctricos, beneficiando a los ayuntamientos de Garray, Golmayo y Ólvega con la siguiente dotación:

En Garray, un vehículo de bomberos Rosenbauer.

En Golmayo, un vehículo pick-up, un vehículo barredor, y un camión municipal; y en Ólvega, una furgoneta de servicio municipal.

Además, también se han instalado once puntos de recarga para vehículos eléctricos distribuidos en distintos municipios de la provincia, fomentando una red energética eficiente y adaptada a las necesidades del territorio rural.

Con este proyecto, la Diputación de Soria ha reafirmado su apuesta por un modelo de movilidad moderno, sostenible y adaptado al reto demográfico, mejorando los servicios públicos y facilitando nuevas oportunidades para los municipios.