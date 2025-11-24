La Guardia Civil ha realizado 2.300 servicios de vigilancia del patrimonio histórico en 2025

Lunes, 24 Noviembre 2025 16:26

La Guardia Civil ha realizado en torno a 2.300 servicios de vigilancia del patrimonio histórico de la provincia a lo largo del año en curso. Hasta la fecha, no ha habido graves incidencias sobre el patrimonio.

Es uno de los datos que se han puesto sobre la mesa en la reunión celebrada este lunes por el Comité Territorial de Seguridad, formado por la Junta de Castilla y León, la Subdelegación del Gobierno y la Diócesis de Osma-Soria.

El encuentro ha tenido como objetivo reforzar la coordinación y el intercambio de información para impulsar las acciones conjuntas en materia de seguridad y protección del patrimonio cultural de la provincia.

Durante la sesión, los asistentes han valorado la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, así como la estrecha colaboración entre la Administración del Estado, la Administración Autonómica y la Diócesis de Osma-Soria en la prevención e investigación de delitos contra el patrimonio.

En representación de la Guardia Civil, Álvaro García, teniente jefe accidental de Almazán, ha destacado que, a lo largo del año, han realizado aproximadamente 2.300 servicios de vigilancia del patrimonio histórico, incluyendo bienes de interés cultural y otros elementos protegidos.

Además, se han mantenido 166 entrevistas y contactos para impulsar la protección del patrimonio, junto con 60 identificaciones y 411 actuaciones preventivas destinadas a reforzar la seguridad en la provincia.

En cuanto a hechos delictivos, se registró una denuncia en el acuartelamiento de El Burgo de Osma por un acto vandálico en el Castillo de Gormaz el pasado 31 de agosto, quedando archivadas las diligencias al no haberse identificado al autor.

Asimismo, tras entrevistas con agentes medioambientales, se detectaron prospecciones ilegales en el yacimiento Viña Castillera, en Soliedra.

La patrulla del SEPRONA de Almazán instruyó diligencias tras una inspección técnico-ocular, constatando 39 prospecciones y varias huellas de calzado, atribuibles a dos personas cuya autoría no ha podido determinarse.

Actualmente, se ha intensificado la orden de servicio PANDORA, promovida por Interpol en colaboración con FRONTEX, para la protección del patrimonio histórico y la prevención del robo y tráfico ilícito de obras de arte y objetos religiosos. Hasta la fecha, las actuaciones operativas realizadas en este marco no han detectado ilícitos penales.

Actuaciones en la Delegación Cultural de Patrimonio de la Diócesis de Osma-Soria

Durante el año 2025 no se han registrado robos en iglesias de la Diócesis de Osma-Soria. Sí consta la sentencia por el acto vandálico en la ermita de Tiermes y por el intento de robo en la iglesia de Barahona.

En cuanto a actuaciones, se ha autorizado a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León a presentar el proyecto de monitorización en los siguientes edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC): Catedral de la Asunción, en El Burgo de Osma; Iglesia Concatedral de San Pedro, en la capital; Colegiata de Berlanga de Duero; Iglesia de la Virgen del Rivero, en San Esteban de Gormaz; y en la Colegiata de Medinaceli.

Asimismo, se ha autorizado la propuesta para incrementar los sistemas de monitorización en la Iglesia de San Bonifacio, en Espejo de Tera; la Ermita de San Saturio, en la capital; la Iglesia de San Miguel, en Gormaz; la Iglesia de Santa María Magdalena, de Valdenarros; y la Iglesia de San Juan Bautista, en Brías.

Por último, se han instalado alarmas en templos intervenidos mediante el convenio entre el Obispado y la Diputación Provincial de Soria, ubicados en: Cenegro, Quintanilla de Nuño Pedro, San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique, Serón de Nágima y Vilviestre de los Nabos.

Balance anual favorable sobre daños al patrimonio por actos vandálicos o delictivos

El balance anual sobre los daños al patrimonio por actos vandálicos o delictivos, realizado por el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, es favorable.

Respecto a los expedientes que se encuentran en vía judicial, continúan pendientes de sentencia los casos de expolio en el yacimiento de la Gran Atalaya de Renieblas y en la necrópolis celtibérica de Barahona, sin que se hayan recibido novedades al respecto.