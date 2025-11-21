Alianza Verde lleva denuncia de toro jubilo al Parlamento europeo

El coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha impulsado, junto al grupo de Podemos en el Parlamento Europeo, una iniciativa solicitando la intervención de la Comisión Europea en relación al “sangriento festejo” del Toro de Júbilo, en Medinaceli.

En el escrito presentado, señalan que la noche del pasado 15 de noviembre se produjo en Medinaceli un festejo en el que se prenden fuego a dos antorchas atadas a los cuernos de un toro.

Es el llamado “Toro de Júbilo”, un acto de “enorme sufrimiento animal”, indican desde el partido verde.

Alianza Verde y el grupo de Podemos en el Parlamento Europeo han destacado en su pregunta parlamentaria que “El Artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que los animales son seres sintientes y deben recibir protección contra el sufrimiento”.

Por ello, han remitido una comunicación a la Comisión Europea, ya que quieren conocer si tiene conocimiento de estos “festejos”, y le piden que tome alguna medida para evitar que se vuelvan a repetir.

“Es inaceptable que, en el año 2025, siga habiendo festejos que se basen en el sufrimiento animal. Las sociedades avanzan, y no podemos seguir normalizando la tortura por pura diversión”, ha manifestado López de Uralde.

“De una forma u otra esto tiene que terminarse. Cada vez somos más las personas que estamos a favor de la protección de los animales y contra el maltrato, la tradición no es excusa para estos festejos sádicos, que sobreviven con dinero público”, ha reiterado.