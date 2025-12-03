Noviembre supera las 20.000 consultas turísticas en oficinas de Diputación

Miércoles, 03 Diciembre 2025 13:52

Las oficinas de turismo dependientes de la Diputación de Soria han registrado en noviembre un total de 20.392 consultas, ligeramente por encima del 20.077 de noviembre de 2024. La oficina de El Burgo de Osma encabeza consultas, con notable crecimiento.

Todo ello a pesar de un otoño marcado por una campaña micológica más irregular de lo habitual, motivada por la climatología, la provincia ha mantenido un notable nivel de visitantes y ha consolidado noviembre como un mes de tránsito sólido hacia el cierre del año turístico.

En El Burgo de Osma, una de las oficinas con mayor actividad, noviembre cerró con 4.140 consultas, lo que supone un aumento del 36,81 por ciento respecto a las 3.026 del año pasado.

En Ágreda también se aprecia un repunte importante, con 2.161 consultas y un incremento del 14,10 % sobre 2024.

Asimismo, en la oficina del municipio de Almazán que alcanzaron 3.011 atenciones, lo que representa una subida del 20,25 por ciento, mientras que, en Berlanga de Duero, la cifra prácticamente se repite respecto al año pasado, pasando de 3.624 a 3.625, aunque el dato anual es claramente positivo.

El turismo de San Esteban de Gormaz también mejora ligeramente en noviembre, con 1.284 consultas, un 4,48 % más que el año anterior.

En San Pedro Manrique, aunque se aprecia un descenso respecto a noviembre de 2024 (de 271 a 200 consultas), la oficina mantiene un flujo estable de visitantes.

En Vinuesa, noviembre registra 927 atenciones, lo que supone un aumento del 12,09 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

Garray, por su parte, contabiliza 678 consultas, un 15,50 % más que el año anterior.

En Duruelo de la Sierra, la cifra del mes se sitúa en 60 consultas, en un ejercicio marcado por la reorganización de flujos turísticos de la zona.

San Leonardo de Yagüe registra 354 consultas (–46,61 %), una bajada que responde a la intensa estacionalidad del otoño en la comarca pese a su excelente comportamiento anual.

Langa de Duero mantiene niveles similares con 118 consultas, ligeramente por debajo de noviembre de 2024.

En pueblos más pequeños como Villar del Río se observa el impulso turístico por el que trabajan a diario, con uno de los mayores incrementos del mes, con 149 consultas, lo que supone un espectacular 104,11 % más que el año anterior.

Monteagudo de las Vicarías suma 880 consultas, manteniendo una actividad estable pese a la ligera caída del 21,01 %.

Ólvega continúa con su dinámica ascendente general, alcanzando 1.214 consultas en noviembre.

Para finalizar, la oficina de Yanguas ofrece otro de los datos más destacados del mes, con 412 consultas, lo que se traduce en un notable crecimiento del 207,46 por ciento respecto a noviembre de 2024.

Micología

El conjunto de estas dieciséis oficinas muestra que, aun siendo un mes condicionado por las dificultades de la temporada micológica, el interés por la provincia se ha repartido de manera equilibrada por todo el territorio, reforzando el atractivo cultural, natural y patrimonial de la provincia de Soria.

El balance anual confirma además una tendencia muy positiva. Hasta noviembre, las oficinas de la Diputación han atendido 257.845 consultas, lo que representa un incremento del 6,65 % respecto al mismo periodo del año anterior, con 16.072 visitantes más.

Oficinas como Ólvega (+41,43 %), El Burgo de Osma (+37,62 %), Ágreda (+15,21 %), Berlanga de Duero (+13,57 %) o Yanguas (+128,49 %) impulsan este crecimiento, que consolida a nuestra tierra como destino rural, cultural y natural de referencia.

De cara al cierre del año, la Diputación ha mostrado su confianza en un comunicado en que diciembre aporte un nuevo impulso gracias al puente de la Constitución y la Inmaculada y al periodo navideño, fechas en las que muchas familias eligen viajar y descubrir la provincia.

En palabras de la diputada de Turismo, Elia Jiménez, “estamos muy satisfechos con la evolución del turismo en 2025. Pese a un otoño micológico complicado, la respuesta de los visitantes ha sido excelente y nuestras oficinas muestran un interés creciente por conocer Soria. Con el puente y la Navidad, confiamos en cerrar el año con cifras aún más positivas”.

La provincia de Soria, por tanto, llega al final del año con un clima optimista, con un mes de noviembre estable y al alza, un crecimiento anual consolidado y perspectivas muy favorables para diciembre. La provincia reafirma así su posicionamiento como destino auténtico, diverso y de calidad, capaz de ofrecer experiencias únicas en cualquier momento del año.