Cita solidaria de Sporting y Cáritas con lluvia de peluches

Miércoles, 17 Diciembre 2025 14:21

El Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria organizará este sábado, con la colaboración de Cáritas Diocesana de Osma-Soria, su tradicional peluchada previa a la Navidad.

Todos los asistentes al partido de la Primera División entre el Moreno Sáez Sporting y el Club Voleibol Oviedo podrán lanzar a la cancha unos peluches que Cáritas repartirá posteriormente entre los más necesitados con un claro objetivo: que todos los niños puedan disfrutar de una Navidad digna y reciban su correspondiente regalo en estos días tan especiales.

Este encuentro, el último de la primera vuelta en el Grupo A de la Primera División, se iniciará a las 16:00 horas, en el polideportivo de Los Pajaritos, y medirá al líder, el Moreno Sáez Sporting, y al segundo clasificado, el Club Voleibol Oviedo.

Únicamente dos puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación, después de que el primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo sufriera el pasado sábado, en la cancha del CyL Palencia 2026, su segundo tropiezo de la temporada.

También son dos los partidos que han perdido los asturianos en esta campaña, la del regreso del Moreno Sáez Sporting a la categoría, después de dos exitosos años en Superliga 2. A los alicientes deportivos de este duelo se une el ambiente tan especial que siempre se genera alrededor de la peluchada solidaria del Sporting, que se organizó por primera vez el 18 de diciembre de 2021, con motivo de un encuentro -también de la Primera División Masculina- frente al Parla Voley madrileño.

El acto del sábado se ha presentado en una rueda de prensa en la que han comparecido César Gonzalo, presidente del Sporting Santo Domingo, Pablo Mugarza, jugador del Moreno Sáez Sporting, y Rubén Ocón, en representación de Cáritas.

Los tres han hecho un llamamiento para que la lluvia de peluches sea masiva y han agradecido por adelantado que se sumen a este evento el Club Voleibol Oviedo y el Club Voleibol Torrelavega, cuyo equipo cadete femenino presenciará el encuentro en las gradas de Los Pajaritos.

El entrenador de este combinado es el soriano Mario Pérez, quien han diseñado para sus jugadoras un completo fin de semana en Soria, con amistoso ante las cadetes del Sporting Santo Domingo incluido.