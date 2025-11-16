Los celestes dejan a cero a Leganés y son líderes de la Superliga
Los celestes han saldado con triunfo su cuarto compromiso en la Superliga, lo que le aúpa a lo más alto de la clasificación.
Los celestes buscan su cuarta victoria consecutiva frente al C.V. Leganés
Grupo Herce Soria ha recibido en Los Pajaritos al Leganés, que llegaba como sexto clasificado de la competención.
Los de Alberto Toribio han dejado a cero a su rival (25-21, 25-20 y 25-17) y han aumentado su pleno de victorias en la competición.
En la próxima jornada visitarán la cancha del San Roque canasrio.
https://www.rfevb.com/superliga-masculina-clasificacion
Los celestes son líderes al término de la cuarta jornada, empatados con Guaguas y Manacor.
Los tres equipos han saldado con victorias sus encuentros.
Manacor ha ganado por tres sets a uno a Servigroup Playas de Benidorm (24-26, 26-24, 25-18 y 25-22)
Y Guaguas ha hecho lo propio en su visita a Teruel (25-27, 22-25, 25-18 y 19-25)
Además la jornada ha registrado la victoria de Cisneros en la cancha de Unicaja Costa de Almeria (1-3), y de San Roque, en Tarragona (1-3),