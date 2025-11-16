Los celestes dejan a cero a Leganés y son líderes de la Superliga

Domingo, 16 Noviembre 2025 08:45

Los celestes han saldado con triunfo su cuarto compromiso en la Superliga, lo que le aúpa a lo más alto de la clasificación.

Grupo Herce Soria ha recibido en Los Pajaritos al Leganés, que llegaba como sexto clasificado de la competención.

Los de Alberto Toribio han dejado a cero a su rival (25-21, 25-20 y 25-17) y han aumentado su pleno de victorias en la competición.

En la próxima jornada visitarán la cancha del San Roque canasrio.

https://www.rfevb.com/superliga-masculina-clasificacion

Los celestes son líderes al término de la cuarta jornada, empatados con Guaguas y Manacor.

Los tres equipos han saldado con victorias sus encuentros.

Manacor ha ganado por tres sets a uno a Servigroup Playas de Benidorm (24-26, 26-24, 25-18 y 25-22)

Y Guaguas ha hecho lo propio en su visita a Teruel (25-27, 22-25, 25-18 y 19-25)

Además la jornada ha registrado la victoria de Cisneros en la cancha de Unicaja Costa de Almeria (1-3), y de San Roque, en Tarragona (1-3),