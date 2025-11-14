Los celestes buscan su cuarta victoria consecutiva frente al C.V. Leganés

Viernes, 14 Noviembre 2025 17:15

La cuarta jornada de la División de Honor masculina se disputará en la tarde del sábado, con nuevas emociones. Tres equipos, entre ellos Grupo Herce Soria, pueden acabar siendo líder en solitario.

Tres equipos conocen sus partidos por victorias en ese inicio liguero y uno de ellos es el conjunto celeste.

Guaguas y Manacor han empezado también con buena dinámica y se enfrentarán esta cuarta jornada a Teruel, en las Planas, y Servigroup Playas de Benidorm, con el objetivo de sumar, como los sorianos, su cuarta victoria.

Pamesa Teruel tratará de redimirse de un irregular arranque de Superliga y de su reciente eliminación de la CEV Challenge Cup.

Enfrente estará el vigente campeón de la Superliga, Guaguas, que viene de saborear la gloria en la Champions tras haber avanzado de ronda frente al Olympiakos.

En Soria, el entrenador de Grupo Herce, Alberto Toribio, ha advertido de las complicaciones que puede poner Leganés, en el partido de este sábado (19:30 horas, pabellón de Los Pajaritos).

Por su parte, Unicaja Costa de Almería y Cisneros La Laguna buscarán irse con buen sabor de boca después de un arranque irregular.

Situación similar tiene el Melilla, que visitará a un Conqueridor Valencia dispuesto a erigirse como líder.

Por último, Tarragona y San Roque se juegan mucho en un partido que, sin duda, removerá los cimientos de la tabla y que podría significar un esperado despegue para ambos conjuntos.