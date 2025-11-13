Incendio en taller de Automoción del CIFP Pico Frentes, en Soria

Jueves, 13 Noviembre 2025 11:27

El taller central de Automoción del CIFP Pico Frentes, en Soria, ha sufrido anoche un incendio que ha afectado a dos de los vehículos que se encontraban en su interior.

Uno de ellos, un Audi A6, ha sufrido daños leves, mientras que un Opel Corsa de gasolina ha quedado totalmente calcinado, según ha confirmado el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Soria.

También han resultado afectados los mangotes de extracción de gases de automoción y diversos útiles de taller.

A la llegada de los efectivos, el local se encontraba completamente inundado de humo y sin visibilidad.

El equipo de intervención ha procedido a extinguir el vehículo en llamas mediante tendido de espuma, refrigerar con agua los vehículos y elementos próximos, y ventilar los tres talleres de Automoción.

Posteriormente se ha inspeccionado la totalidad del centro educativo, ventilado la planta inferior, desconectado las alarmas y activado el sistema de ventilación general del edificio.

También se ha realizado una revisión completa del inmueble con detector de gases, garantizando una atmósfera segura.

En la intervención han participado el retén activado y el jefe de parque, que se han personado en el lugar, así como cuatro efectivos adicionales que han permanecido en el parque durante toda la actuación.

La actuación ha finalizado sin daños personales.

Las clases se han podido llevar a cabo esta mañana excepto en el aula afectada.