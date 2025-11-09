Motociclista herido en colisión con camión en polígono de Ólvega
Un motociclista de 50 años ha tenido que ser atendido al mediodía de hoy domingo, tras sufrir un accidente en el polígono industrial de Ólvega.
Según ha informado el 1-1-2 Emergencias el accidente de tráfico se ha registrado a las 13:42 horas, en el kilómetro 8 de la carretera SO-380, dentro del polígono industrial de Ólvega. y ha consistido en la colisión entre un camión y una motocicleta.
Los alertantes han indicado que el motorista, un varón de unos 50 años, estaba herido pero consciente.
Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Ólvega.