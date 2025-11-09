Motociclista herido en colisión con camión en polígono de Ólvega

Domingo, 09 Noviembre 2025 14:26

Un motociclista de 50 años ha tenido que ser atendido al mediodía de hoy domingo, tras sufrir un accidente en el polígono industrial de Ólvega.

Según ha informado el 1-1-2 Emergencias el accidente de tráfico se ha registrado a las 13:42 horas, en el kilómetro 8 de la carretera SO-380, dentro del polígono industrial de Ólvega. y ha consistido en la colisión entre un camión y una motocicleta.

Los alertantes han indicado que el motorista, un varón de unos 50 años, estaba herido pero consciente.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Ólvega.