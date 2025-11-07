Se sale de la calzada y choca con farola en gasolinera del barrio de Las Casas

Viernes, 07 Noviembre 2025 18:14

Una mujer de 48 años ha necesitado asistencia sanitaria tras salirse de la calzada con su vehículo y chocar con una farola en la carretera N-111, en la gasolinera del barrio de Las Casas.

El accidente de tráfico se ha registrado a las afueras de Soria, a las 17:36 horas, en el kilómetro 228 de la carretera N-111, en la gasolinera de Las Casas.

El siniestro ha consistido en la salida de vía de un turismo, que ha chocado contra una farola.

Han solicitado asistencia para una mujer de 48 años, consciente y mareada.

El 1-1-2 Emergencias ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.