La colaboración ciudadana frustra robo, mediante "butrón", en empresa de polígono de Soria

Viernes, 07 Noviembre 2025 13:56

La Policía Nacional ha subrayado hoy que la colaboración ciudadana ha permitido frustar un robo, meidante la modalidad de "butrón", en una empresa enclavada en el polígono industrial de Las Casas, en Soria.

En la noche del pasado martes se recibió una llamada al Servicio de emergencias 112 en el que se avisaba de que se estaban escuchando unos fuertes golpes provenientes del exterior de una empresa ubicada en el polígono industrial Las Casas de la capital soriana, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno.

Al lugar llegó, primeramente, una patrulla de Policía Local que sorprendió a cuatro hombres junto a uno de los muros de la empresa, donde habían realizado un agujero o “butrón”.

Estas personas, al verse descubiertas, huyeron hacia distintas direcciones siendo perseguidos por los agentes.

En ese momento se personaron dos patrullas de Policía Nacional que colaboraron en la búsqueda de los fugados y ayudaron a la detención de uno de ellos.

Junto al butrón se intervino un martillo de grandes dimensiones y dos cizallas, útiles con los que realizaron el butrón.

Los funcionarios policiales tuvieron conocimiento de la existencia de una furgoneta que pudiera estar involucrada en esos hechos.

Un funcionario de Policía Local localizó dicho vehículo.

En la furgoneta se encontró varios guantes y una cizalla igual a la intervenida en el lugar de los hechos por lo que se procedió a la detención del conductor.

Los dos detenidos de 26 y 19 años, fueron trasladados a dependencias de Policía Nacional.

Ambos provenían de Madrid y ya habían sido detenidos anteriormente por hechos similares.

A la zona del delito también se desplazaron agentes de Policía Científica para realizar la pertinente Inspección Ocular Técnico Policial que ayude al total esclarecimiento de los hechos.

La Comisaría Provincial de Soria ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de la prevención de este tipo de delitos, recordando que ante una situación o ante la presencia de persona/as que infundan sospechas de una posible comisión de un hecho delictivo, se pongan en contacto con la Policía llamando al 091 o servicio de emergencias 112.