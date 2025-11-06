Conductor herido en vuelco de turismo en carretera CL-101, en Ólvega

Jueves, 06 Noviembre 2025 22:01

Un joven de 32 años ha necesitado asistencia sanitaria tras sufrir un accidente de tráfico esta noche en la catretera Cl-101, en Ólvega.

El accidente ha ocurrido a las 20:57 horas.

El 1-1-2 Emergencias ha recibido aviso a esta hora de un accidente vial en el kilómetros 13 de la carretera CL-101 en el término municipal de Olvega.

Se trata de la salida de vía de un turismo que ha volcado.

Avisados Guardia Civil de tráfico y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado asistencia para un varón de 32 años con un golpe en la cabeza.