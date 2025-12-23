Más de 39.000 mensajes racistas y xenófobos en noviembre en redes sociales

Martes, 23 Diciembre 2025 09:26

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado los datos de monitorización del discurso de odio en redes sociales a través del sistema FARO durante el mes de noviembre, que refleja 39.054 mensajes de carácter racista y xenófobo, cifra que eleva a 779.198 los contenidos con estas características detectados en los primeros once meses de 2025.

Durante este periodo, el 51 por ciento de los contenidos de odio detectados fueron retirados por las plataformas, lo que representa un incremento de 9 puntos porcentuales respecto al mes anterior y la mejor tasa de retirada del año por delante del mes de julio donde las cifras se dispararon con los acontecimientos de Torre Pacheco.

La retirada de contenidos racistas y xenófobos muestra notables diferencias según la plataforma.

TikTok lidera la eliminación de contenidos, con una tasa del 79%, seguida de X, que alcanza el 65%, registrando un avance especialmente destacado frente al 4% de retirada observado en octubre.

Facebook eliminó el 59 por ciento de los contenidos notificados, mientras que YouTube retiró el 28 por ciento. Instagram presenta la tasa más baja, con un 25% de contenidos eliminados.

Crece la hostilidad hacia personas del norte de África

En noviembre, la hostilidad se concentra en el grupo diana de personas del norte de África, registrando una tasa del 76%, lo que representa un incremento de 16 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Asimismo, se observa una tendencia decreciente en la hostilidad referida al colectivo de personas musulmanas, de 17 puntos porcentuales con respecto al mes de octubre, concentrando el 18% de los mensajes de discurso de odio.

Aumenta el tipo de contenido que deshumaniza

Según se desprende del análisis que OBERAXE realiza a través de la monitorización del Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales), durante el mes de noviembre los mensajes que deshumanizan a las personas migrantes aumentaron de manera destacada respecto a octubre, alcanzando el 69% del total, 24 puntos porcentuales más que los datos del mes anterior.

Estos datos consolidan este tipo de mensajes como los más comunes, por lo que el Observatorio advierte del riesgo de normalización de estas conductas hostiles hacia estas personas en el entorno digital, lo que promueve la polarización asociada a la misma, generando consecuencias que actúan en detrimento de la convivencia social.

Los contenidos que incitan a la expulsión de personas migrantes se mantienen respecto al mes anterior. La monitorización de noviembre muestra solo un descenso de un punto porcentual sobre octubre, situando en un 13% este tipo de contenidos respecto al total de mensajes monitorizados.

Por el contrario, los datos del boletín apuntan a que los contenidos que presentan al grupo como amenaza disminuyeron considerablemente, pasando del 30% en octubre al 13% en noviembre.

La inseguridad ciudadana, principal detonante del discurso de odio

Los contenidos relativos a la inseguridad ciudadana alcanzaron el 74% del total, lo que implica un aumento significativo de 36 puntos porcentuales respecto al mes anterior, asociado a una mayor presencia en redes de sucesos vinculados a la misma.

Durante el pasado mes, una parte significativa de los mensajes sobre inseguridad ciudadana que ven a los grupos diana como una amenaza y los deshumanizan, se centraron en la publicación de datos sobre la nacionalidad de las personas detenidas por la policía del País Vasco. Asimismo, en el marco de varios altercados callejeros ocurridos en distintas localidades, se registraron numerosos mensajes de discurso de odio, deshumanizantes y xenófobos.

El ámbito económico supone un 12% de los episodios que suscitan el discurso de odio en redes sociales.

A raíz del anuncio por parte del Gobierno de la aportación de 46 millones de euros a la Autoridad Nacional Palestina, se detectaron contenidos que ponían en duda el uso de recursos públicos y relacionaron esta noticia con la idea de que las personas inmigrantes, y especialmente los niños, niñas y adolescentes no acompañados son los principales beneficiarios de ayudas públicas.

Respecto al ámbito deportivo, representa el 6% del contenido total.

Lamine Yamal volvió a ser objetivo de mensajes de discurso de odio.

En esta ocasión, las tensiones surgidas entre la Real Federación Española de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona, derivadas de la baja de última hora del jugador en la convocatoria de la Selección Española, generaron una oleada de contenidos ofensivos y discriminatorios, incluyendo mensajes que lo comparan con animales por su origen norteafricano, de manera deshumanizante y racista.