El número de profesionales de medicina sube un 3,3 por ciento y el de enfermería un 2,5 por ciento

Martes, 23 Diciembre 2025 09:05

El informe sobre ‘Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud, 2024’ señala que España contaba el año pasado con 212.201 profesionales de medicina en ejercicio, tanto en el sector público como en el privado, con una tasa de 4,4 por cada 1.000 habitantes, lo que supone un incremento en un año del 3,3%.

El presente informe complementa y amplía la información sobre los recursos humanos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024.

Recopila información relativa al ejercicio de los profesionales sanitarios, especialmente médicos y enfermeras, que trabajan en los diferentes ámbitos asistenciales y recoge información sobre nuevos graduados, especialistas en formación, nuevos especialistas y reconocimiento de titulaciones, así como actividades de formación continuada.

El informe pone de relieve el peso específico de la sanidad pública.

En la red asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS) trabajan 176.918 médicos y 227.098 profesionales de enfermería, que constituyen el núcleo de la atención sanitaria en España.

A estos se suman 382.731 profesionales de otras categorías, tanto sanitarias como no sanitarias —como personal técnico, administrativo, de gestión, de apoyo y servicios—, lo que eleva a 786.747 el número total de profesionales que prestan servicio en el SNS.

La distribución de los profesionales refleja la centralidad del ámbito hospitalario.

Más del 80 por ciento del personal del SNS desarrolla su actividad en hospitales, frente a la atención primaria y los servicios de urgencias y emergencias, que continúan siendo áreas estratégicas para el refuerzo de recursos humanos. E

n este sentido, el informe subraya la importancia de una planificación equilibrada que garantice la accesibilidad, la continuidad asistencial y la calidad de la atención en todos los niveles del sistema.

Ubicación de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud

Atención primaria

44.130 profesionales de medicina

43.874 profesionales de enfermería

Hospitales

95.702 profesionales de medicina

175.088 profesionales de enfermería (incluye matronas)

Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061

3.708 profesionales de medicina

4.270 profesionales de enfermería

Otros profesionales del SNS (sanitarios y no sanitarios)

382.731 profesionales

El 84,8 % desarrolla su actividad en hospitales y el 10,0 % en atención primaria

Número de profesionales por 1.000 habitantes

En 2024, en el SNS, la densidad de profesionales de medicina por cada 1.000 habitantes se situaba en 0,8 en atención primaria, 2,0 en hospitales y 0,1 en los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061.

La atención primaria del SNS contaba con una tasa de 0,7 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes; los hospitales, de 3,62; y los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061, de 0,09.

Además de médicos y enfermeras, en el SNS trabajaban 382.731 profesionales de otras categorías, lo que supone una tasa de 7,9 por cada 1.000 habitantes, de los cuales el 84,8 % se ubican en hospitales.

El documento destaca asimismo la feminización progresiva del sector sanitario, especialmente acusada en el ámbito de la enfermería, donde más del 70 % de los profesionales son mujeres, una tendencia que también se observa entre las nuevas generaciones de titulados sanitarios.

Esta realidad plantea retos específicos en materia de conciliación, desarrollo profesional y planificación de plantillas.

En relación con la formación, el informe señala que durante el curso 2022-2023 se graduaron 6.587 nuevos médicos y 11.593 profesionales de enfermería, manteniéndose una tendencia sostenida en el número de egresados. Además, en 2024 el SNS cuenta con 39.729 especialistas en formación, lo que refuerza el papel del sistema como principal espacio de capacitación de los profesionales sanitarios.

El Ministerio de Sanidad subraya que la ordenación adecuada de los recursos humanos resulta esencial para afrontar los desafíos estructurales del sistema sanitario, como el envejecimiento de la población, el relevo generacional de las plantillas, la reducción de la temporalidad y la necesidad de adaptar los perfiles profesionales a nuevas demandas asistenciales y tecnológicas.