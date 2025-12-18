H2CYL cuantifica necesidades eléctricas del sector del hidrógeno en Castilla y León

Jueves, 18 Diciembre 2025 16:56

El acceso a la red eléctrica se ha convertido en el principal cuello de botella para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno renovable. La situación es crítica en los ocho proyectos más avanzados de la región, entre ellos el de Soria.

Castilla y León concentra iniciativas estratégicas orientadas a la producción y transformación del hidrógeno en derivados como amoniaco, metanol y combustibles sostenibles (e‑SAF), procesos que dependen de una electrificación que, a día de hoy, no está garantizada.

En los dos últimos meses, la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno H2CYL, ha recabado la información de un total de 56 proyectos de 19 compañías diferentes, coincidiendo con el proceso de planificación eléctrica que Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ha mantenido abierto hasta el 16 de diciembre.

Partiendo de estos datos, H2CYL ha realizado un informe, que cuenta con la participación de la del sector cuyos resultados han sido remitidos tanto al MITECO como a la Administración Regional. H2CYL solicita que sea tenido en cuenta en la planificación definitiva.

"La planificación eléctrica debe alinearse con la realidad industrial del hidrógeno. Sin acceso garantizado a la red, Castilla y León perderá competitividad e inversiones para la transición energética,", ha afirmado Javier Robador, gerente de H2CYL.

Resultados

El informe evidencia una necesidad crítica: 4.839 MW de demanda eléctrica vinculada a proyectos de hidrógeno en la región, requieren posiciones de consumo en la red para garantizar su viabilidad, que hasta el momento no existen o no están garantizadas.

La situación es especialmente crítica en los ocho proyectos más avanzados de la región: inversiones por más de 4.000 millones de euros que suman más de 1.800 MW de potencia, en fase final de tramitación, con entrada en operación prevista previa a 2030, tampoco tienen garantizado su acceso a red.

Esto, en alguno casos, puede implicar la pérdida de subvenciones y fondos públicos.

El problema es uniforme en el territorio y afecta a 27 subestaciones de la Red de Transporte, siendo crítico en el entorno de Zamora, Soria, León y el eje Palencia-Burgos.

Conclusiones

Pese a que el borrador de planificación publicado por el Ministerio y analizado desde la asociación prevé 36 intervenciones en la región, a ojos de H2CYL son completamente insuficientes.

Cabe considerar que la red resultante del proceso de planificación actual debe ser capaz de dar servicio no sólo al sector del hidrógeno, sino también los planes de electrificación de la industria y a otros sectores pujantes como los centros de datos y la digitalización.

Además, más del 50 por ciento de la potencia solicitada está destinada a proyectos industriales para producir metanol, amoniaco y combustibles sintéticos, lo que supone una oportunidad para resolver la falta de infraestructuras, generar demanda eléctrica estable y abordar problemas como el reto demográfico.

"No hablamos solo de sostenibilidad, hablamos de industrialización, con proyectos que generan empleo y valor añadido en sectores estratégicos como el transporte, el agroalimentario o la industria química,", ha concluido Robador.