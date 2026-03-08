La XXVIII Exaltación de la corneta, tambor y bombo preludia la Semana Santa de Ágreda

Como viene siendo habitual en primavera desde 1997, se ha celebrado este sábado la XXVIII edición de la exaltación de la Corneta, el Tambor y Bombo, en Ágreda, con la participación de siete cofradías y que preludia la Semana Santa agredeña, reconocida como fiesta de interés turístico regional.

Debido a las inclemencias meteorológicas se decidió finalmente que el encuentro se celebrase en el centro cívico en lugar del tradicional escenario de la plaza Mayor de la Villa de las Tres Culturas.

La cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda, la segunda más antigua de la provincia, ha vuelto a organizar esta exaltación en la que han participado además las cofradías de la Vera Cruz de Almazán, la de la Oración de jesús en el Huerto de los Olivos de Getsemaní, de Novallas (Zaragoza), el grupo de tambores y matracas Interpasos, de Calahorra (La Rioja), la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y Santo Lignum Crucis (sección juvenil), de Calatayud (Zaragoza), la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Asunción, de Murchante (Navarra), la Cofradía de la Santa Vera Cruz, de Pradejón (La Rioja) y la sección de adultos de la cofradía de Calatayud.

La cofradía agredeñ, que ha cerrado la exaltación, está integrada por unas 40 personas, con un perfil muy diverso: hay adultos, jóvenes e incluso algún niño de entre 10 y 12 años, que tocan caja, timbal o bombo.

El alcalde agredeño Jesús Manuel Alonso ha agradecido la participación de las cofradías procedentes de Aragón, Navarra, La Rioja y Almazán para dar realce a una exaltación que ha cumplido 28 años.

“Para nosotros, la exaltación es el preludio de la Semana Santa; es muy importante y no sería posible sin vuestra participación”, ha recalcado.

Además ha agradecido a los miembros de la cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda que permiten, con su participación, implicación y compromiso, que desde 1556 hasta ahora, 470 años después, se haya convertido en una referencia en la Villa de las Tres Culturas.

Además ha recordado a los cofrades que han fallecido, en especial a José Antonio Ruiz, qque durante muchos años desempeñó con responsabilidad y dedicación el cargo de secretario de la cofradía con ejemplo de compromiso, fe y servicio.

Alonso ha señalado que el Viernes Santo está reconocido como de interés turístico regional y se está trabajando, Ayuntamiento y cofradía, para fortalecer las actuaciones y cimentar la candidatura para ser reconocida como Semana Santa de interés turístico nacional.

La cofradía de la Vera Cruz de Ágreda estrenará este año el Jueves Santo una escenificación sobre la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, a las diez de la noche.

Ayuntamiento y cofradía llevan tiempo trabajando en la solicitud para que la Semana Santa de Ágreda ostente el reconocimiento nacional como fiesta de interés turístico.

Para obtener esta declaración, se requiere que la celebración tenga al menos 5 años de antigüedad, gran arraigo popular, originalidad y alto valor cultural. Debe demostrarse su impacto turístico (atracción de visitantes de otras provincias), capacidad de promoción (mínimo 10 por ciento del presupuesto) e infraestructura local adecuada

La Cofradía de la Santa Vera Cruz se creó el 7 de abril de 1556, en la iglesia de Nuestra Señora de Magaña de Ágreda, siendo actualmente la segunda hermandad penitencial más antigua de la provincia de Soria.

Sus primeros estatutos se aprobaron el 21 de agosto de 1586 por el obispo de Tarazona, D. Pedro Cerbuna, fundador de la Universidad de Zaragoza entre otros destacados cometidos.

Los actos del Viernes Santo de Ágreda fueron declarados de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León el 19 de diciembre del año 2000.