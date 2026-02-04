El Sporting se garantiza cuarto de final de Segunda División femenina de voleibol

Miércoles, 04 Febrero 2026 14:34

El Cañada Real Sporting Santo Domingo tiene garantizada, a falta de cuatro jornadas para el final, su clasificación para los cuartos de final de la Segunda División Femenina de Castilla y León, tras su victoria a domicilio en el derbi soriano.

El equipo de Juan Ignacio Osuna ha jugado su mejor partido de la temporada en el momento más importante y ha vencido en la cancha del Río Duero por 1-3 (22-25, 28-26, 22-25 y 20-25).

El plantel dirigido por Osuna se ha impuesto en seis de los ocho partidos que ha jugado hasta ahora y tiene opciones de concluir la liga regular en la segunda posición, lo que le permitiría disputar en casa el choque de vuelta de los cuartos de final.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo jugará en su cancha tres de los cuatro encuentros que restan para el final y afrontará el restante en el feudo del Segovoley, el actual último clasificado.

Con una victoria ante el Agustinas (0-3) y un tropiezo contra el líder (3-1 frente al Maristas La Inmaculada) había iniciado 2026 el Cañada Real, que ofreció su mejor versión del curso ante el Río Duero.

En el primer set, Osuna recurrió, con 19-16 en el marcador, a Bea Jiménez -todavía recuperándose de su lesión- para aprovechar la eficacia de su saque, el Cañada Real firmó entonces un claro parcial de 0-4 y se puso por primera vez por delante (19-20). María Gómez, con un remate y un bloqueo, y Jimena Martínez, con un ataque por zona 4, firmaron los tres últimos puntos del set.

El primer equipo femenino del Sporting Santo Domingo ganaba por 17-20 en el segundo juego, en el que encajaría un parcial en contra de 4-0. Su rival gozó de tres balones de set antes de que el Cañada Real tuviera la oportunidad (con 25-26 en el marcador) de situar el 2-0 en el electrónico.

Fue en su cuarta bola de set cuando el Río Duero firmó el empate a 1.

Las visitantes mandaban en el tercer juego -otra vez- por 17-20 y Osuna solicitó tiempo muerto cuando el 20-21 subió al marcador.

De nuevo por el centro de la red desequilibró el set el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que se anotó la victoria (22-25) en su tercera oportunidad y que mantuvo la misma intensidad en el cuarto y definitivo parcial.

Osuna ha apostado de inicio ante el Río Duero por Lara Ferreiro, Silvia García, las júniores Lorena Alonso y María Gómez y las juveniles Jimena Martínez y Nerea Solana, con Alba Aldea como líbero.

Además de Bea Jiménez, también jugó Inés Bravo y la convocatoria la completaron Alba González y la también juvenil Sofía Romero.

El próximo sábado, a las 18:00 horas, las sorianas recibirán en La Juventud al Muralla de Ávila.