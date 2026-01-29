Los celestes se despiden de Europa con un set anotado en Italia

Jueves, 29 Enero 2026 07:49

El Grupo Herce Soria ha anotado un set ante el Piacenza italiano en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CEV, un resultado insuficiente para doblegar al todopoderoso equipo transalpino.

El equipo italiano ha conseguido el pase a la siguiente ronda en los dos primeros juegos y ha cerrado el partido con tres sets a uno (25-20, 25-20, 27-29 y 25-19).

La rotación soriana ha conseguido anotarse un set en el tercer juego.

Grupo Herce Soria ha buscado la sorpresa en el PalabancaSport en el partido de vuelta de los octavos de final de la CEV Volleyball Cup pero Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza no ha dado opción.

Tras el 3-1 encajado en el encuentro de ida, en Los Pajaritos, el conjunto soriano necesita una victoria por 3-0 o 3-1 para forzar el Golden Set y seguir soñando con el pase a la siguiente ronda.