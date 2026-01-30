Los celestes regresan a Los Pajaritos frente al colista Tarragona

Viernes, 30 Enero 2026 16:47

Grupo Herce Soria regresa este sábado al pabellón de Los Pajaritos para culminar la “cuesta” deportiva de enero, doblegando al colista Instercap Asisa Tarragona SPSP.

La Superliga Masculina sigue quemando etapas hacia la Copa del Rey que se disputará en Valencia a finales de febrero y donde el equipo soriano pone ahora el punto de mira en su planificación, tras la eliminación en octavos de final de la Copa CUV.

No ha sido la mejor semana para los intereses del voleibol nacional, que ha acumulado cuatro derrotas en los cuatro encuentros de competición europea.

Valencia acogerá entre el 26 de febrero y el 1 de marzo la 51 edición de la Copa del Rey de voleibol, en la que participarán los ocho mejores equipos de la Superliga Masculina al final de la primera vuelta de la Liga.

Será la primera vez que la Comunidad Valenciana acoja la celebración de un torneo que en esta pasada campaña se celebró en Zaragoza.

En Valencia estará la rotación celeste pero antes hay que solventar los compromisos de la Superliga española. Y nada mejor que hacerlo, empezando por el partido que disputará este sábado, a partir de las siete y media de la tard,e en el pabellón de Los Pajaritos, frente al colista Tarragona.

El equipo soriano tiene la ocasión de olvidarse de su eliminación de la competición europea sumando los tres puntos.

Los tarraconenses llegarán a Soria con pocos boletos para soñar con salvar la categoría.

Los sorianos tendrán que olvidarse de la relajación para evitar sobresaltos ante el combativo bloque catalán. El premio será seguir la estela del C.V. Guaguas, que recibe este sábado al tercer clasificado, CV. Melilla, en un duelo que aclarará la zona alta de la clasificación.

La rotación soriana ganó en el partido de ida en Tarragona por la via rápida (0-3) manteniendo el control del marcador durante todo el encuentro.