Los celestes se consolidan en segunda plaza de Superliga con nueva victoria

Domingo, 01 Febrero 2026 07:33

Grupo Herce Soria ha ganado sin apuros al colista Tarragona, manteniéndose en la estela, una jornada más de la Superliga, del líder C.V. Guaguas.

La Superliga Masculina sigue quemando etapas hacia la Copa del Rey que se disputará en Valencia a finales de febrero.

La máxima competición masculina ha vivido este sábado la décimo quinta en la que se han definido diferentes áreas de la clasificación.

https://esvoley.es/voleibol/competiciones-masculinas/superliga-masculina/clasificacion-y-resultados

El líder CV Guaguas ha solventado su compromiso en casa frente CV Melilla (3-0) en un duelo que ha traído un cambio en la zona alta de la clasificación.

Los melillenses no han podido asaltar la segunda plaza y, por el contrario, su derrota y la victoria de Manacor en casa del Cisneros (0-3) le ha hecho perder la tercera plaza, que ahora ocupan los manacoríes.

Grupo Herce Soria ha solventado sin problemas su compromiso frente al colista Instercap Asisa Tarragona SPSP (3-0) sumando tres nuevos puntos, que le mantienen como principal rival del C.V. Guaguas. La rotación soriana suma ahora 38 puntos en la clasificación, cuatro menos que el conjunto canario.

Los celestes tienen ahora seis puntos de ventaja sobre el tercero, el Manacor, y siete, sobre el cuarto, el Melilla. Quedan siete jornadas de la liga regular por delante para cerrar la segunda plaza y esperar cruces en los play-off por el título.

El C.V. Teruel, próximo rival de Grupo Herce Soria (Los Pajaritos, sábado 7 de febrero, 19:30 horas) es quinto en la clasificación, con 25 puntos, tras ganar 3-1 al Benidorm.

El resto de la décimo quinta jornada se ha saldado con victoria de San Roque frente al Valencia (3-1) y triunfo de Almeria (2-3) en su visita a la cancha del Leganés.

En la próxima jornada de la Superliga, la décimo sexta, la atención estará puesta en el duelo entre Manacor y Melilla.