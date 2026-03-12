La Junta aprueba subvención para que ASPACE Soria termine su nueva sede

Jueves, 12 Marzo 2026 13:33

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 300.000 euros a la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) Soria para colaborar con la financiación de la construcción y equipamiento de la residencia de su centro de día situado en Soria.

Asimismo, también podrán incluirse en la subvención los gastos de construcción y equipamiento de las zonas de uso común.

ASPACE Soria está construyendo un centro de día para personas con parálisis cerebral en Soria con las dimensiones necesarias para dar el servicio que requieren estas personas.

Este centro contará con el apoyo de una residencia accesible y con los servicios que precisan las personas con discapacidad.

La Consejería de Educación, dentro de sus políticas de inclusión, busca facilitar el acceso a la educación y la formación a lo largo de la vida del alumnado que cuenta con discapacidad y que, por ello, tiene dificultad para cursar las enseñanzas de formación profesional en sus distintos grados.

El alumnado con necesidades educativas puede seguir completando su formación a partir de los 21 años, edad en la que finaliza la posibilidad de su escolarización en centros de Educación Especial (CEE) y para ello es requisito en algunos casos que se pueda contar con el apoyo de una residencia accesible y que ofrezca los servicios que requiere una persona con discapacidad.

En este contexto, la Junta de Castilla y León ha estimado necesario aprobar una subvención de 300.000 euros para colaborar con la financiación de la construcción y equipamiento de la residencia del citado centro de día, que se ubica en la Carretera de Logroño, 25 de Soria.

También se han considerado gastos subvencionables los de construcción y equipamiento de las zonas de uso común de esta residencia y del centro de día. De esta forma, se podrán culminar las obras de la primera planta, cuya construcción exterior ya está finalizada.

Como se recordara, la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, se reunió a mediados de enero con los responsables de ASPACE Soria, para confirmarles la aportación de 300.000 euros para terminar las obras de esta nueva sede, cuya ejecución comenzó en 2018.