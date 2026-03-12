La alcaldesa de Zaragoza pide concentrar voto en el PP para garantizar estabilidad

Jueves, 12 Marzo 2026 14:18

El Partido Popular de Soria ha recibido hoy el respaldo de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha acompañado a la candidata soriana Rocío Lucas en un acto de campaña en el que se ha puesto en valor el proyecto de gestión, estabilidad y futuro que representa el Partido Popular para Soria y para Castilla y León.

Durante el encuentro, el presidente provincial del PP, Benito Serrano, ha destacado la estrecha relación histórica entre Soria y Zaragoza, subrayando que ambas provincias comparten vínculos familiares, económicos e industriales. Serrano ha recordado que muchos sorianos desarrollan su actividad laboral en Aragón, especialmente en zonas industriales como Ágreda, lo que demuestra la conexión real entre ambos territorios.

Por su parte, Natalia Chueca ha reivindicado el trabajo de gestión que realiza el Partido Popular en las instituciones, señalando que es el camino frente al “ruido” y la confrontación política.

La alcaldesa de Zaragoza, que ha recordado sus raíces familiares sorianas, ha puesto como ejemplo el desarrollo que vive la capital aragonesa gracias a una política centrada en atraer inversiones, generar oportunidades y ofrecer estabilidad.

En este sentido, ha subrayado que Zaragoza y Soria comparten retos como la despoblación o la necesidad de fortalecer la industria y el empleo, y defiende que estos desafíos sólo pueden afrontarse con gobiernos sólidos y con capacidad de gestión.

Chueca también ha reiterado la necesidad de una financiación autonómica justa que tenga en cuenta las características de territorios como Soria, y advierte de que los acuerdos con formaciones independentistas generan desigualdades entre comunidades.

Durante su intervención, Lucas ha situado la educación como una de las grandes prioridades del proyecto del Partido Popular para Castilla y León.

La candidata ha destacado que la comunidad continúa liderando los indicadores educativos en España gracias al esfuerzo y la apuesta constante del Gobierno autonómico por la calidad educativa.

Lucas ha recordado que una de las medidas más importantes de la próxima legislatura será la gratuidad de la primera matrícula del primer curso universitario para los estudiantes empadronados en Castilla y León, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la universidad y retener talento joven en la comunidad.

Asimismo, ha puesto en valor el papel del Campus Duques de Soria, con titulaciones como el grado de Deporte y el nuevo doble grado con Fisioterapia, que refuerzan la especialización del campus y su conexión con el tejido productivo.

Lucas también ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con la educación en el medio rural, garantizando el mantenimiento de colegios con apenas tres o cuatro alumnos para asegurar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.

La candidata soriana ha trasladado un mensaje de apoyo y cercanía a las víctimas de los recientes asesinatos machistas ocurridos en Miranda de Ebro y a sus familias, reiterando el compromiso de las instituciones con la protección de los menores afectados.

En la recta final de la campaña, desde el Partido Popular de Soria se ha realizado un llamamiento a concentrar el voto en torno a su candidatura para garantizar una mayoría suficiente que permita gobernar con estabilidad.

Los populares han defendido que el próximo domingo se decide entre avanzar con un proyecto basado en la gestión, el empleo y los servicios públicos de calidad, o abrir la puerta a la inestabilidad y al bloqueo político.

“Castilla y León y Soria necesitan gobiernos que trabajen, que gestionen y que ofrezcan certezas a los ciudadanos”, ha reiterado