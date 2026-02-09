El IAS-CSIC resalta trabajo de sus investigadoras en Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero, el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) pone de relieve el trabajo de sus investigadoras a través de sendas campañas en redes sociales (Facebook, Instagram, X, y Bluesky).

En concreto, bajo los hashtags #EllassonIAS y #mujeresIAS, el IAS-CSIC se une a esta celebración con el objetivo de dar visibilidad a aquellas mujeres que dedican su vida a la ciencia y poner en valor la labor que realizan. Además, la investigadora Gracia Montilla, impartirá un taller en el CEIP Urbano Palma de Santaella.

Así, con #mujeresIAS, personal de administración y servicios, investigadoras, técnicas y becarias responderán a través de textos cortos a la pregunta “¿Qué haces en el IAS?”.

“Compartiendo su trabajo y sus experiencias queremos poner de manifiesto la importancia de la mujer en la ciencia, y en concreto, en las ciencias agrarias”, ha apuntado en un comunicado la responsable de divulgación científica del instituto, Montserrat Jurado quien ha añadido que, “pondremos el broche de oro a la campaña del 11-F con la ya tradicional “foto de familia” de las mujeres que trabajan en el instituto para seguir visibilizando la contribución de las mujeres al prestigio investigador y académico del centro, ya trabajen desde un laboratorio o en un puesto administrativo.

Por su parte, la directora del IAS-CSIC, Leire Molinero, ha remarcado que “dar a conocer a las mujeres del Instituto es fundamental para que las futuras generaciones tengan referentes que demuestran que las ciencias, también las agrarias, no son cosa de hombres o mujeres, sino de personas que sienten pasión por la ciencia, por la investigación, por el avance científico y la mejora del mundo en el que vivimos”.

El IAS-CSIC puede presumir de ser un centro igualitario en el que la mujer juega un papel tan importante como el del hombre.

“Las mujeres representan el 47,6 por ciento de los y las 206 profesionales que conforman la plantilla del centro. En el caso del personal investigador, la cifra es similar ya que las mujeres suponen el 47,7 por ciento de la plantilla investigadora, conformada por 180 personas”, ha destacado Molinero quien apunta también que, “por lo que respecta al personal del área de administración y servicios de apoyo a la investigación cuenta con 13 mujeres y otros tantos hombres y en este momento, en el instituto hay 90 proyectos de investigación en ejecución. De ellos, 36 están dirigidos por mujeres”.

Tres de las investigadoras predoctorales participantes en #mujeresIAS, Paula Peña, Marta Gavilán y Ana García, ejemplifican la importancia de alentar las vocaciones científicas en las niñas y jóvenes. Ellas representan el talento femenino investigador en el IAS-CSIC.

Peña es ingeniera agroalimentaria y del medio rural por la Etsiam de la Universidad de Córdoba y su tesis doctoral se centra en la evaluación agronómica de plantaciones superintensivas de almendro en seto, destacando el uso y eficiencia de los recursos hídricos, así como en el análisis de las estrategias de riego óptimas en condiciones de disponibilidad limitada de agua. Paula Peña señala que, lo que la animó a estudiar una carrera científico-técnica y a investigar ha sido, “principalmente, la influencia de mis padres, ya que desde pequeña me fomentaron el interés por la ciencia y las carreras técnicas a través de libros de curiosidades y de preguntas y respuestas. Además, en mi familia y en mi entorno cercano hay muchas personas que se dedican a profesiones de este ámbito, lo que también influyó en mi elección. Por otro lado, siempre me han atraído tanto las ciencias relacionadas con la biología y la naturaleza como los conocimientos más técnicos y tecnológicos, por lo que mi carrera representa la combinación perfecta de ambos intereses”.

Gavilán estudio Bioquímica en la UCO e investiga sobre la edición génica de trigo utilizando sistemas CRISPR/Cas9. Su investigación se centra en la reducción de los epítopos del gluten mediante la modificación de las gliadinas, unas proteínas clave en el desencadenamiento de la enfermedad celíaca. Marta Gavilán recuerda que “mis comienzos en la ciencia fueron gracias a mi profesora de biología del instituto, que confió en mi para que formara parte de un grupo de alumnos que participamos en un proyecto de investigación llamado PIIISA (Proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria en Andalucía). Gracias a eso decidí estudiar Bioquímica en la Universidad de Córdoba, durante esta etapa volví al laboratorio en el que realicé el anterior proyecto y aquí sigo desde entonces. Claramente me encanta lo que hago”.

Por su parte, García es bioquímica por la Universidad de Málaga y su investigación aborda el estudio de los nematodos fitoparásitos, gusanos microscópicos causantes de grandes pérdidas económicas en el sector agroalimentario.

El objetivo principal es el estudio de nuevas herramientas sostenibles de control biológico que puedan paliar el efecto negativo que los nematodos causan en el en sector agrícola. “Siempre he sido una persona muy curiosa, con muchas inquietudes y preguntas, lo que me llevó a estudiar una carrera que pudiera aportar conocimiento a muchas de ellas. La ciencia y la investigación me permiten llevar esa curiosidad a la práctica y encontrar respuestas reales a problemas concretos, no únicamente para mi propio conocimiento, sino para el de la sociedad”, ha afirmado Ana García.

Las tres coinciden en que la divulgación es fundamental para ayudar a que las niñas opten en el futuro por carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). “Dar a conocer la ciencia en un idioma cotidiano es esencial para que las niñas que comienzan a tener inquietudes vean la ciencia como una herramienta, como algo cercano y accesible, necesario para mejorar nuestro conocimiento del mundo que nos rodea”, comenta Ana García a lo que Paula Peña añade que “una mayor divulgación y orientación en colegios e institutos, considero que es un factor clave.

Además de la divulgación, contar con referentes es otro aspecto clave en el impulso del talento científico femenino. “Es fundamental contar con referentes femeninos en las carreras STEM, que sirvan de ejemplo e inspiración para las niñas”, dice Peña, algo con lo que coincide García, que remarca que “ver a mujeres científicas hablar de su trabajo les muestra que este camino también es para ellas”.

Para Gavilán “todas las personas en el mundo tienen una chispa de curiosidad, esa es la que nos impulsa constantemente a querer comprender más. La verdadera esencia de la ciencia consiste en eso, no es tener más conocimientos, sino es querer saciar nuestra curiosidad”.