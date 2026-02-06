STE Soria denuncia que faltan 76 plazas nuevas de profesores y maestros en la provincia

Viernes, 06 Febrero 2026 08:26

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Soria ha denunciado lo que ha calificado como "proceder tramposo y deshonesto" de la Consejería de Educación, tanto en el proceso de negociación para crear puestos de trabajo en los centros educativos, como en la negociación de las condiciones laborales de los y las docentes que se está llevando a cabo en la Mesa Sectorial de Educación.

Para empezar, ha expresado en un comunicado su rotundo desacuerdo con los criterios con los que se ha abordado esta negociación que son como cada año impuestos por la Consejería y restrictivos.

En este sentido ha apuntado que no contemplan realidades y necesidades especiales de la provincia de Soria por el número de alumnado que se atiende en los centros, especialmente de la zona rural, donde nunca se van a poder igualar el número de escolarizaciones con provincias como Valladolid o Salamanca, siendo las ratios para crear puestos de trabajo las mismas para todas las provincias.

El trato discriminatorio afecta especialmente a todo lo referente a la atención a la diversidad.

"Lamentablemente, el alumnado que presenta necesidades educativas especiales está aumentando en los centros educativos y los recursos con los que contamos son cada vez más escasos e insuficientes para llevar a cabo esa atención con un mínimo de calidad", ha asegurado.

El citado sindicato ha señalado que siente doblemente indignado al ver que el compromiso que adquirió la Consejería en la Mesa Sectorial de Educación, de aumentar el número de docentes para atender al alumnado con necesidades especiales, no se ha trasladado de manera efectiva a la negociación de las plantillas, en un ejercicio de cinismo y desvergüenza.

"Esta manera de proceder, nos da una pista clara de que, desde un principio, la Consejería de Educación no ha tenido en ningún momento intención de cumplir sus promesas y compromisos", ha denunciado.

El colmo de la desfachatez, a su juicio, es que los datos que aporta la Consejería sobre el alumnado con necesidades no son correctos y no reflejan la realidad de todo lo que se atiende en los centros.

"Con datos falseados difícilmente se puede trabajar y hacer una planificación rigurosa y ajustada", ha recalcado.

"La Consejería de Educación no cumple sus propios criterios, esos que nos impone, y viene a crear puestos de trabajo cuando no dan los números y después, cuando sí se cumplen los criterios, no los crea. Con este proceder es muy difícil mantener una negociación en un clima de colaboración mutua y respeto, que sería lo deseable en pro del mantenimiento de la calidad educativa que siempre nos ha caracterizado", ha reiterado.



Para la negociación de puestos de trabajo docente que se ha abordado esta semana para la provincia de Soria, la Consejería de Educación ha hecho una propuesta previa de creación de 20 plazas de Educación Secundaria y otros cuerpos, pero el estudio de las organizaciones sindicales da como resultado la necesidad de crear 23 plazas más; es decir, serían necesarias un total de 43 plazas para estos cuerpos.

En cuanto al cuerpo de Maestros, la administración propone la creación de 8 plazas para toda la provincia de Soria, pero la realidad que arroja nuestro estudio es que hacen falta 25 plazas más, lo que haría un total de 33.

Son necesarias un total de 76 plazas nuevas en la provincia de Soria y la Consejería solo va a crear 28, lo que implica que se van a quedar sin atender más del 63 por ciento de las necesidades de plantilla en la provincia.

El no crear plantilla jurídica contribuye a la inestabilidad de los puestos de trabajo y eso hace que la provincia de Soria sea la que tiene el mayor porcentaje de interinidad de toda Castilla y León, ha lamentado el sindicato..

La despoblación pone en peligro la pervivencia de los pueblos y sólo con una flexibilidad suficiente en las ratios para crear puestos de trabajo se puede contribuir a que esto no ocurra y se sigan manteniendo aulas y centros.

Por último, el sindicato ha mostrado su disconformidad y su desconcierto por la decisión de haber apartado a la Dirección Provincial de Educación de Soria de las reuniones de negociación.