Los tres colegios católicos de Soria celebran el Día escolar de No Violencia y la Paz

Jueves, 29 Enero 2026 09:12

Los colegios católicos de Soria capital participarán mañana viernes, 30 de enero, en la celebración del día escolar de la No Violencia y la Paz.

Mañana viernes, 30 de enero, a las 10:30 horas, en el Árbol de la Música del parque de La Dehesa, se llevará a cabo el acto de celebración del día escolar de la No Violencia y la Paz.

Allí, los alumnos de tercero de Primaria de los tres colegios católicos de la capital soriana, se unirán bajo el lema "Cultivando la Paz".

Este evento tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes sobre temas de gran relevancia social y fomentar la reflexión y el diálogo en torno a la paz y la justicia.



Cada colegio participante presentará una manualidad especial: cada uno de los niños llevarán una cartulina con forma de fruta en la que figura una palabra clave sobre el tema que ha reflexionado cada centro educativo.

En torno al Árbol de la Música colocarán los frutos que representan las semillas que hay que sembrar para que florezca el árbol de la Paz.

La Unidad, representada en un racimo de uvas, es el fruto del colegio Santa Teresa de Jesús; la Amistad, asociada a una fresa, la aportarán los alumnos de Trilema; mientras que jóvenes del centro Nuestra Señora del Pilar acudirán con una naranja en la que figura la palabra Solidaridad.



Un alumno representante de cada colegio leerá un manifiesto sobre la temática trabajada: el colegio Escolapias reflexionará sobre la Paz en la familia; la Paz en el colegio será la temática de Trilema; y por último, los alumnos de los Escolapios expondrán su reflexión sobre la Paz en Soria.

El evento culminará con una oración conjunta, que simboliza la unión y el compromiso de todos los participantes, cerca de ciento cincuenta alumnos más los profesores de cada centro, por construir un futuro en Paz.