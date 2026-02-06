Manos Unidas recaudará fondos en Soria para dos proyectos en India y Brasil

Viernes, 06 Febrero 2026 10:29

Manos Unidas de Soria destinará su campaña de 2026 a financiar dos proyectos solidarios en India y Brasil.

El vicario general de la Diócesis de Osma-Soria, Gabriel Ángel Jiménez ha resaltado que Manos Unidas entiende que combatir el hambre es alimentar la paz.

La nueva campaña pone el acento en la idea de que no habrá paz duradera si hay desigualdad y guerras en el mundo.

En cuanto a proyectos concretos, evaluables y sostenibles en el tiempo, se apoyarán dos en Soria este año: en Brasil, con comunidades indígenas, y otro en la India, centrado en la educación y promoción de mujeres y niños en comunidades rurales.

“Estas personas no piden caridad sino oportunidades” ha resaltado.

Manos Unidas es una organización transparente, eficaz y sostenida por la sociedad civil.

La inmensa mayoría de sus fondos procede de donaciones privadas y se destinan a proyectos de desarrollo

El hambre sigue siendo uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo y además evitable, ha recalcado el vicario general de la Diócesis.

Pilar Calonge, delegada de Manos Unidas en Diócesis de Osma-Soria, ha señalado que en sus años en marcha, ahora con once voluntarias, han recaudado 3,4 millones.

“En otoño de 2024 visite proyectos in situ y ver la cara de Manos Unidas. Realmente cuando llegas te das cuenta de lo que es Manos Unidas de verdad. Estuvimos en Bolivia nueve días, pasando bastantes calamidades físicas, pero es un viaje muy gratificante. Cuando elegimos los proyectos, nunca te fijabas en el socio local y te das cuenta que es más importante de lo que hacemos aquí. Son las personas que hacen todos los trámites burocráticos. Cuando ha terminado el proyecto son los que están pendientes de que no se queda en algo puntual. Aprendimos además que no hay proyecto pequeño” ha resaltado.

En 2025 se realizaron proyectos en Mozambique, a través de la fundación ITACA de Escolapios, y en Bolivia.

Además existen proyectos de cofinanciación, con organismos oficiales, como el Ayuntamiento de Soria, en proyecto en Uganda

El colegio de Médicos en Soria también destinó una ayuda a Manos Unidas para dispensario en India.

La fundación Pedro Navalpotro concedió 15.000 euros para proyecto en Zimbawue.

La presidenta de Manos Unidas ha señalado que la organización en Soria necesita un relevo generacional, por lo que ha invitado a unirse a su tarea solidaria.

Los dos proyectos suman 86.000 euros para 2026 en India y Brasil.

El de la Amazonia, el misionario Javier Martínez habló en Soria de todo el proyecto que estaban realizando.

El proyecto de la India será para reconstruir una aldea. Se ha pedido ayuda para recomponer el tejido social y es al que se destinará el dinero en Soria