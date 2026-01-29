Ana Pastor (ASAJA): "No podemos esperar más, el campo se muere, el cereal se muere"

Los agricultores y ganaderos de Soria han salido a la calle este 29 de enero para dejar bien claro que "el campo no se vende", que la ruina del sector será el hambre para todos.

La jornada de protesta, en un día muy desapacible de lluvia y viento, ha estado caracterizada por la ausencia de siglas para subrayar la importancia de la unidad de acción y de la representación agraria para que las demandas del sector lleguen desde aquí a los centros de decisión europeos y puedan traducirse en avances concretos.

La manifestación se ha iniciado al mediodía en la avendia Mariano Vicén. Los tractores han encabezado la protesta y han portado lemas como ‘Agur, Mercosur’, ‘No a todos los acuerdos, con prisas, que venden al campo’, ‘No al humillante pacto comercial con Estados Unidos en estas condiciones’, ‘Decisiones políticas malas o ausentes. Ruina total y defunción’ o ‘Los precios del cereal por el suelo y los insumos por el techo’.

Detrás de ellos, cuatro profesionales del campo han portado un ataúd donde se podía leer ‘Agricultura y Ganadería’.

Y un poco más atrás, se han colocado hasta cuatrocientos profesionales del sector primario que han respaldado el lema: “El campo no se vende. Nuestro fin será vuestra hambre”.

A mitad de recorrido, la comitiva fúnebre se ha detenido tanto a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León como de la Subdelegación del Gobierno de España para hacer llegar a Alfonso Fernández Mañueco y a Pedro Sánchez sendos escritos con una serie de reivindicaciones en defensa del campo provincial.

Finalmente, y bajo un implacable aguacero, ha llegado el turno de la lectura de un manifiesto, que ha corrido a cargo de la presidenta de ASAJA Soria, Ana Pastor.

En él, ha agradecido el compromiso de los agricultores y ganaderos que han participado en las movilizaciones de estos últimos meses para defender acuerdos justos y equilibrados para el sector agroalimentario, así como la presencia de todos los que estaban presentes en la plaza Mariano Granados a pesar de la climatología adversa.

También ha enumerado que esta protesta “se sustenta en cuatro ramas que en realidad están en el mismo tronco: Una es decir no a los recortes de la PAC, otra es que ya basta de burocracia. La tercera tiene que ver con los acuerdos comerciales y la cuarta con la falta de rentabilidad”.

Pastor ha pedido que el mercado sea limpio, transparente y con reciprocidad y ha señalado que si los políticos no lo entienden es que no están entendiendo al campo provincial ni al español y europeo.

"Nuestra exigencia no es ideológica, sino económica, social, jurídica y técnica", ha reiterado.

Además ha señalado que es imprescindible que ha realice un estudio de impacto objetivo y creible y que se establezcan las mismas reglas de juego para las producciones europeas y foráneas.

"Estamos haretos de que los políticos gobiernen de espaldas al campo. Necesitamos seguir trabajando. Y si se firma algo... que sea con garantías", ha reclamado.

Pastor ha insistido en que el sector primario provincial no puede retrasar los pocos proyecos que quiere poner en marcha, a base de papeles, trámites y condicionantes. "No queremos el cuaderno digital ni todos los registros encaminados a controlarnos en vez de a defender nuestras producciones y explotaciones", ha manifestado.

La presidenta de ASAJA Soria también ha apuntado que el sector primario no puede sacrificar sus explotaciones en el altar de la agenda 2030, "que es terrible para nuestro sector, mientras al de la automoción ya se le han rebajado sus exigencias".

"¿Qué pasa por el cereal? No sé si llegaremos a ver qué resultado tienen los acuerdos, porque si no se soluciona la falta de rentabilidad del cereal nos moriremos antes", ha advertido.

"Qué pasa con todas las medidas que venimos pidiendo. No podemos aguantar con los costes de los abonos y con unos precios absolutamente por los suelos. No podemos esperar más, el campo se muere, el cereal se muere; Soria, nuestra provincia, se muere. Queremos soluciones ya. Y si no, volveremos", ha reiterado.

Tras el comunicado, los responsables de Upa y Coag han leído una tabla reivindicativa con 10 puntos esenciales, que van desde medidas para lograr la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y agrícolas hasta el control de la fauna, la simplificación normativa, una PAC con un presupuesto suficiente y que se ataje la crisis de precios sufrida por el cereal en las tres últimas campañas.