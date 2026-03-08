Un millar de personas piden más igualdad en Soria en el Día de la Mujer

Domingo, 08 Marzo 2026 19:07

La manifestación del Día Internacional de la Mujer ha sido secundada en Soria por un millar de personas, que han expresado en voz alta la necesidad de seguir avanzando en materia de igualdad.

El color morado ha dominado al mediodía de este domingo la manifestación del Día Internacional de la Mujer.

Un millar de personas, con pañuelos conmemorativos y con pancartas, han recorrido el céntrico El Collado para reclamar más igualdad en una sociedad donde la violencia machista sigue siendo una lacra.

Los representantes políticos se han dejado ver en mayor o menor medida.

El PP, a través de la portavoz en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, y el alcalde de Soria y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, así como miembros de Podemos Alianza Verde, de Soria ¡Ya!.y de Izquierda Unida.

En las pancartas se ha podido leer, entre otros slogans, “Acosarla es violencia machista”, “Queremos un futuro basado en la igualdad”, “ni de aquí ni de allá, somos de donde queremos estar”, “libertad, igualdad y justicia para todas”, “ni un paso atrás”, “Elijo como me visto y con quien me desvisto”, “Hoy es un día precioso para destruir el patriarcado”. “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”,

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reivindicado la igualdad “real” y ha abogado por trabajar para que no se vuelva al pasado más oscuro.

“Castilla y León necesita un feminismo que se escriba con mayúsculas”, ha resaltado.

En cuanto a compromisos, ha aprovechado para asegurar que si consigue formar gobierno en la Junta, recuperará la Consejería de Igualdad, así como crear un Instituto de la Mujer Autonómico y un Consejo Sectorial de Diálogo permanente con los colectivos feministas.