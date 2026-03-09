Ángel Ceña (Soria ¡Ya!): "Aspiramos a volver a ganar las elecciones en Soria"

Lunes, 09 Marzo 2026 12:37

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha reiterado este lunes que aspiran a volver a ganar las elecciones del próximo 15 de marzo. En una entrevista concedida a Carlos Alsina, de Onda Cero, ha señalado que Mañueco y Martínez son "los mismos perros con distinto collar".

Alsina ha entrevistado este lunes en ‘Más de uno’ al candidato a la Presidencia de Castilla y León por Soria ¡Ya!, José Ángel Ceña.

“Las encuestas las carga el diablo y lo cierto es que hace cuatro años las encuestas nos daban menos todavía y luego sacamos tres y sacamos más votos que PP y PSOE juntos. O sea que yo tengo confianza. Yo el feedback que recibo por la calle es muy bueno, así que estoy satisfecho”, ha señalado Ceña.

El candidato de Soria ¡Ya! ha expresado su deseo de obtener unos resultados en los que Soria ¡Ya! sea decisivo para la gobernabilidad y así poder revertir las políticas que durante 43 años de vida de esta comunidad autónoma han conducido a no solucionar los problemas que tienen los sorianos.

“Creo que es el momento en el que estamos con la provincia, que tiene más baja densidad de España, con serios problemas estructurales y de inversiones y de infraestructuras, pues es que no nos podemos permitir elegir”, ha reiterado.

“Mañueco y Martínez son los mismos perros con distintos collares. No hay apenas diferencia en la realidad. Las decisiones de sus partidos se toman en Madrid y no miran por el territorio, miran por el partido”, ha censurado.

En cuanto a Vox ha apuntado que votan en contra de todo prácticamente, por lo que ha señalado que es un partido “que solo le interesa a sí mismo”.

“Todos dicen que quieren mantener lejos a la extrema derecha, pero sin embargo no llegan a un mínimo acuerdo. Y yo a esto lo considero un poco una estafa a los ciudadanos”, ha criticado.

En cuanto a Soria ciudad, ha recordado que han sido 19 años de gobiernos de Carlos Martínez en los que se ha ido deteriorando progresivamente la gobernabilidad de la ciudad.

“Ahora mismo es un alcalde ausente, lleva seis meses recorriendo Castilla y León, está en la ONU, en Bruselas, en China, pero en Soria está muy poco y yo creo que eso le va a pesar”, ha avanzado.

“Carlos Martínez ha perdido el tren de la política en Soria ya hace unos años”, ha sentenciado.

Además ha recordado que Soria es la única provincia de la España peninsular en la que no para ningún tren.

“Ahora mismo no hay ni un estudio de viabilidad encima de la mesa”, ha criticado.

“La política ferroviaria que dice defender Óscar Puente, Carlos Martínez o Pedro Sánchez es una absoluta mentira”, ha resumido.